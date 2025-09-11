Castelbuono, lo spettacolo Pesah rinviato al 12 settembre per maltempo

Era atteso questa sera, 11 settembre, alle ore 21 al Chiostro di San Francesco di Castelbuono il ritorno di Pesah, la meditazione musicale nata dai testi di Don Angelo Mazzola e musicata da Rosario Ignatti. Un’opera che, a quasi cinquant’anni dalla sua prima rappresentazione, avrebbe riportato in scena la voce profonda di un sacerdote scomparso troppo presto eppure capace di lasciare un’eredità spirituale intensa.

Le previsioni meteo però non hanno lasciato scelta: a causa delle condizioni atmosferiche avverse, gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’appuntamento. Lo spettacolo si terrà domani sera, venerdì 12 settembre, sempre alle ore 21 e sempre nella suggestiva cornice del Chiostro di San Francesco.

La decisione, comunicata con rammarico ma anche con senso di responsabilità, vuole garantire che l’evento possa essere vissuto in piena sicurezza e serenità da tutti gli spettatori. L’attesa, dunque, si prolunga soltanto di un giorno.

Chi parteciperà potrà lasciarsi attraversare dal messaggio potente di Pesah: il “passaggio” dalle tenebre alla luce, dal limite alla speranza, dalla fragilità all’incontro con un Amore che trasforma. Un viaggio musicale e spirituale che, domani sera, sarà ancora più atteso e carico di significato.