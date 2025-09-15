Palermo, vittoria d’autorità a Bolzano: doppietta di Pohjanpalo stende il Südtirol

Bolzano – Il Palermo non lascia scampo al Südtirol e conquista tre punti pesanti espugnando lo stadio Druso con un secco 2-0. Una vittoria maturata con intelligenza e solidità, che porta ancora una volta la firma di Joel Pohjanpalo, protagonista assoluto con una doppietta.

Il match si sblocca immediatamente: al 2’, su calcio d’angolo battuto da Ranocchia e spizzato da Le Douaron, il centravanti finlandese si avventa sul pallone e di testa infila l’incolpevole Adamonis. Il gol lampo spiana la strada ai rosanero, che mantengono il controllo del gioco senza concedere vere occasioni ai padroni di casa. La prima frazione scivola via senza sussulti, con i due portieri spettatori non paganti.

La ripresa si apre con un brivido: al 10’ Odogwu spreca una ghiotta chance a due passi da Joronen, graziando il Palermo. L’episodio scuote i ragazzi di Inzaghi, che continuano a macinare gioco fino al colpo del ko al 35’. L’azione nasce da un contropiede orchestrato da Palumbo e finalizzato ancora da Pohjanpalo, glaciale nel firmare il raddoppio.

Il Südtirol, pur volenteroso, non riesce a reagire e si arrende di fronte alla maggiore qualità e organizzazione dei rosanero. A fine partita il tabellino recita 2-0 e una prestazione solida per la squadra di Inzaghi, che conferma la propria crescita e porta a casa un successo prezioso anche per il morale.

Con questa vittoria, il Palermo si conferma tra le squadre più in forma del campionato, mentre il Südtirol dovrà riflettere sugli errori commessi e sulla mancanza di incisività sotto porta.