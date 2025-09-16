Le 5 leggende siciliane che incantano ancora oggi

La Sicilia è una terra che vive di storia e di mito. Ogni pietra, ogni borgo, ogni scorcio sembra custodire un racconto antico, tramandato di generazione in generazione. Sono leggende che ancora oggi incantano chi le ascolta, perché parlano di amore, di dolore, di magia e di misteri che si intrecciano con la realtà. Eccone sette tra le più suggestive.

1. La leggenda della Testa di Moro

Forse la più famosa di tutte: la giovane fanciulla palermitana e il moro innamorato, il tradimento, la vendetta, e infine la pianta di basilico cresciuta nel vaso a forma di testa. Una storia di passione e morte che oggi rivive nei balconi e nelle case con i celebri “Mori siciliani”.

2. Il castello di Donnafugata

Si racconta che la nobildonna Bianca di Navarra sia stata tenuta prigioniera in queste stanze, sorvegliata da passaggi segreti e trabocchetti. Da qui il nome “Donnafugata”: la donna fuggita. Un luogo che intreccia storia e leggenda, avvolto in un fascino senza tempo.

3. Colapesce, l’uomo-pesce

Nicola, detto Colapesce, si immerse negli abissi per sostenere con le sue spalle una delle colonne che reggevano la Sicilia. Secondo la leggenda, ancora oggi nuota sotto il mare, reggendo l’isola e proteggendola dai terremoti. Una figura che unisce coraggio e sacrificio.



4. La leggenda di Aci e Galatea

Aci, pastore innamorato della ninfa Galatea, fu ucciso dal ciclope Polifemo, geloso e furioso. Le lacrime di Galatea trasformarono il sangue di Aci in un fiume che ancora oggi porta il suo nome. Una storia che tinge di malinconia e bellezza la costa etnea.

5. I Pupi e i Paladini

Non è solo teatro, ma leggenda viva. I paladini di Carlo Magno, con le loro gesta eroiche e i duelli epici, hanno nutrito per secoli l’immaginario popolare. Storie di lealtà e tradimento, di battaglie e di sogni che ancora oggi rivivono nei pupi siciliani.

Queste cinque leggende sono molto più che semplici racconti: sono fili che intrecciano storia, fantasia e identità. Ricordarle significa scoprire l’anima profonda della Sicilia, un’isola dove il confine tra realtà e mito non è mai stato così sottile.