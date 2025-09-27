Michela e Alessandro, un “sì” che profuma di amore e musica al Santuario di Gibilmanna

Cefalù oggi ha vissuto un momento di gioia e bellezza. Nel pomeriggio, Michela e Alessandro hanno coronato il loro sogno d’amore unendosi in matrimonio presso il suggestivo Santuario di Gibilmanna, luogo caro a tanti fedeli e simbolo di spiritualità per la città e per tutto il territorio madonita.

A presiedere la celebrazione è stato fra Aurelio Biundo, insieme a padre Sebastiano Scelsi, che con parole semplici e profonde ha accompagnato gli sposi nel momento più importante della loro vita, ricordando il valore del sacramento e la bellezza di un amore che sceglie di diventare promessa per sempre.

A rendere la liturgia ancora più intensa e indimenticabile è stata la Corale “Maria Elisa Di Fatta” dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo. Particolarmente toccante il fatto che i brani eseguiti siano stati composti dal padre della sposa, il maestro Ildebrando D’Angelo, che ha trasformato la musica in un dono prezioso per sua figlia e per il giorno del suo matrimonio.

Amici e parenti hanno riempito il Santuario con sorrisi e commozione, accompagnando Michela e Alessandro in questo passo tanto atteso. L’arte, la fede e l’amore si sono intrecciati in una celebrazione che resterà nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di viverla.

A Michela e Alessandro l’augurio più grande: che il cammino iniziato oggi possa essere luminoso, pieno di complicità, di fiducia e di speranza. Che ogni giorno sia una nuova melodia, scritta a quattro mani e accompagnata dall’amore che oggi li ha uniti davanti a Dio.