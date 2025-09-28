Le 5 strade più belle ed affascinanti della Sicilia: ecco dove si trovano

La Sicilia non è solo mare cristallino e città ricche di storia. È anche terra di strade spettacolari, percorsi che intrecciano paesaggi mozzafiato, memorie antiche e scorci che sanno emozionare chi li attraversa. Da nord a sud, ogni curva può diventare una sorpresa e ogni rettilineo una cartolina da portare nel cuore.

Abbiamo scelto cinque strade che, più di altre, raccontano l’anima dell’isola: romantiche, panoramiche, cariche di fascino e storia.

1. La SS113 tra Cefalù e Sant’Ambrogio – Il mare a un passo dal volante

Chi percorre questo tratto della Strada Statale 113 tra Cefalù e Sant’Ambrogio vive una delle esperienze più suggestive della costa tirrenica. L’azzurro del mare sembra sfiorare l’asfalto, le onde si infrangono sulle rocce a pochi metri, mentre alle spalle si alzano i profili delle Madonie.

È la strada perfetta per chi ama guidare lentamente, godendosi il profumo di salsedine e lo spettacolo dei tramonti che tingono d’oro la Rocca di Cefalù.

2. La SP119 verso Erice – Un viaggio nel tempo

Salire ad Erice percorrendo la Strada Provinciale 119 è come entrare in una dimensione sospesa tra cielo e mare. Ogni curva regala viste spettacolari sulle saline di Trapani, le Egadi e, nelle giornate più limpide, persino sulle montagne della Tunisia.

Il fascino non è solo paesaggistico: a ogni metro si avverte l’eco della storia, con i resti delle antiche mura e l’arrivo nel borgo medievale che sembra uscito da una fiaba.

3. La SS185 tra Taormina e Castiglione di Sicilia – L’Etna che domina l’orizzonte

La Strada Statale 185 serpeggia tra agrumeti e vigneti, offrendo panorami unici sull’Etna e sulla valle dell’Alcantara. È una strada che profuma di lava e di terra fertile, costellata da borghi suggestivi come Castiglione di Sicilia, uno dei più belli d’Italia.

Per i motociclisti è un itinerario imperdibile, ma anche chi viaggia in auto può fermarsi a godere dei punti panoramici lungo il percorso.

4. La SP63 sui Nebrodi – La Sicilia più autentica

Per chi ama la montagna, la Strada Provinciale 63 che attraversa i Nebrodi è un’esperienza unica. Lontana dal caos delle coste, regala vedute su boschi infiniti, laghetti nascosti e pascoli dove il tempo sembra essersi fermato.

Qui si respira la Sicilia più silenziosa e selvaggia, fatta di natura incontaminata e piccole comunità rurali che conservano tradizioni antiche.

5. La strada costiera per Marzamemi – Tra mare, tonnare e borghi di charme

Nel sud-est, tra Noto e Marzamemi, corre una strada che sembra fatta apposta per chi sogna un viaggio lento e romantico. Il mare Ionio accompagna il tragitto con i suoi riflessi turchesi, mentre antiche tonnare e saline raccontano storie di pescatori e di tradizioni marinare.

L’arrivo a Marzamemi, con le sue piazzette e le case di pietra color miele, è il perfetto finale di un percorso che conquista occhi e cuore.

Un viaggio che è già una destinazione

In Sicilia, alcune strade non sono semplici collegamenti: sono esperienze da vivere. Ogni curva racconta una storia, ogni panorama regala un’emozione diversa. Questi cinque percorsi sono solo un assaggio: la vera magia sta nel lasciarsi sorprendere, fermarsi quando un paesaggio chiama e scoprire che, in quest’isola, anche il viaggio diventa destinazione.