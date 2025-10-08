Dialoghi Rotariani 2025-2026 a Cefalù: la prima tappa dedicata alla prevenzione delle maculopatie

Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 10.00, nella Sala delle Capriate del Municipio di Cefalù, prende ufficialmente avvio il ciclo di incontri “Dialoghi Rotariani 2025-2026”, promosso dal Rotary Club Cefalù-Madonie in collaborazione con il Comune di Cefalù.

Tema inaugurale: “Maculopatie: conoscere per prevenire e curare”, un argomento di altissima rilevanza medica e sociale, dedicato alla consapevolezza e alla prevenzione delle patologie oculari che colpiscono la macula, parte essenziale della retina responsabile della visione centrale.

A portare i saluti istituzionali saranno Daniele Tumminello, sindaco di Cefalù, Francesco Calabrese, presidente del Consiglio Comunale, e Giuseppe Patti, presidente del Rotary Club Cefalù-Madonie.

L’incontro, aperto al pubblico, vedrà la partecipazione di qualificati professionisti del settore sanitario:

Dott.ssa Valeria Incognito , responsabile del servizio di oculistica del P.O. “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana;

, responsabile del servizio di oculistica del P.O. “Madonna dell’Alto” di Petralia Sottana; Dott.ssa Anna Maria Di Baudo , ortottista dello stesso presidio ospedaliero;

, ortottista dello stesso presidio ospedaliero; Dott. Nicasio Ventura, dirigente medico del reparto di oculistica della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i principali strumenti diagnostici e terapeutici oggi disponibili per la cura delle maculopatie, con particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e all’importanza dei controlli periodici in età adulta.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di confronto tra cittadini, professionisti e istituzioni, nella convinzione che la conoscenza è il primo passo della cura.

