La Polisportiva Lascari Cefalù in casa col forte Nicosia. Tutte le partite in programma

La terza giornata del campionato di Promozione – Girone B promette di chiarire i primi equilibri di un torneo che si sta già rivelando combattutissimo. Dopo due turni, Città di Villafranca e Futura guardano tutti dall’alto con punteggio pieno, mentre Lascari-Cefalù e Polisportiva Nicosia inseguono da vicino, forti di prestazioni solide e continuità tattica.
Sul fondo, il Comprensorio del Tindari è chiamato a invertire una rotta finora sfortunata, mentre realtà blasonate come Pro Falcone e Città di Galati cercano ancora la prima vittoria.

Le sfide del weekend, distribuite tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, saranno dunque un banco di prova decisivo per misurare la tenuta delle prime e la reazione delle inseguitrici.

Le partite in programma

Sabato 11 ottobre – ore 15:30

  • Orlandina Calcio – Torregrotta 1973
    Due squadre alla ricerca del primo successo: i biancazzurri di Orlandina vogliono dare continuità ai pareggi iniziali, mentre il Torregrotta — penalizzato da episodi sfavorevoli — punta a ritrovare equilibrio difensivo.
  • Santangiolese Calcio – Futura
    Match di grande fascino: la Santangiolese, ancora imbattuta, ospita la sorprendente Futura, formazione dinamica e incisiva in avanti. Scontro tra due filosofie di gioco: possesso contro verticalità.

Domenica 12 ottobre – ore 15:30

  • Città di Galati – Pro Falcone
    Sfida diretta tra due squadre di bassa classifica ma con organici capaci di ben altro. Il Galati vuole riscattare un avvio opaco, il Pro Falcone deve reagire dopo un ko che ha lasciato strascichi morali.
  • Città di Mistretta – Nuova Rinascita
    Partita di equilibrio: i padroni di casa, già vittoriosi alla prima, sfidano una Nuova Rinascita coriacea e sempre difficile da affrontare in trasferta.
  • Comprensorio del Tindari – Città di Villafranca
    Test severo per il Tindari contro la capolista. Il Villafranca, ordinato e spietato, mira al tris di vittorie per confermare il primato e dare un segnale forte al campionato.
  • Gangi – Aluntina
    Derby delle alte Madonie tra due squadre gemelle in classifica. Il Gangi, spinto dal pubblico di casa, cerca punti preziosi per rientrare nel gruppo di testa.
  • Lascari-Cefalù – Polisportiva Nicosia
    Incontro di vertice e tra i più attesi di giornata: entrambe a 4 punti, Lascari-Cefalù e Nicosia si sfidano per restare incollate al duo di testa. Si prevede gara tattica, con margini sottili e dettagli decisivi.
  • Pro Mende Calcio – Monforte San Giorgio V.D.M. Calcio
    Due formazioni a pari punti e con ambizioni di medio-alta classifica. Pro Mende deve capitalizzare il fattore campo, ma il Monforte ha già mostrato solidità e ottimo spirito collettivo.

Classifica dopo la 2ª giornata

Pos.SquadraPunti
1Città di Villafranca6
2Futura6
3Lascari–Cefalù4
4Polisportiva Nicosia4
5Città di Mistretta3
6Monforte San Giorgio V.D.M.3
7Pro Mende Calcio3
8Gangi3
9Orlandina Calcio2
10Nuova Rinascita2
11Santangiolese Calcio2
12Torregrotta 19731
13Pro Falcone1
14Aluntina1
15Città di Galati1
16Comprensorio del Tindari0
Le prime due giornate hanno confermato l’ottimo livello complessivo del girone, in cui nessuna squadra sembra destinata a dominare incontrastata. Le neopromosse si difendono con dignità, mentre le storiche protagoniste stanno costruendo con pazienza la loro identità.
Tatticamente si nota un ritorno al 4-3-3 “fluido”, con laterali alti e pressioni coordinate, soprattutto nelle squadre di vertice.

Nella foto, Pierluigi Privitera, talento emergente del calcio siciliano.
