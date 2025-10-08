Le pizze imperdibili di Cefalù: i 5 gusti che fanno impazzire turisti e locali

Cefalù è un gioiello sul mare che sa incantare non solo con la sua Cattedrale patrimonio UNESCO, le stradine medievali e il tramonto sul porto vecchio, ma anche con i suoi sapori. Tra questi, la pizza occupa un posto speciale: fragrante, profumata, spesso arricchita da ingredienti locali che raccontano la Sicilia in ogni morso. Se stai cercando dove gustare una pizza indimenticabile durante la tua visita, ecco le cinque da provare almeno una volta nella vita.

1. La “Norma” con melanzane e ricotta salata

Un grande classico siciliano che a Cefalù diventa un’esperienza unica. Base sottile e croccante, pomodoro dolce, melanzane fritte a regola d’arte e una cascata di ricotta salata grattugiata al momento. Il profumo ti conquista già quando la vedi arrivare in tavola: un vero omaggio alla tradizione isolana.

2. La “Mediterranea” con pomodorini, acciughe e origano di montagna

Perfetta per chi ama i sapori decisi del mare e delle erbe spontanee delle Madonie. La sapidità delle acciughe incontra la dolcezza dei pomodorini e il profumo inconfondibile dell’origano selvatico. Da provare soprattutto nei locali che lavorano prodotti a km 0.

3. La “Tramonto su Cefalù” con gamberi rossi e stracciatella

Un’idea più moderna e gourmet, perfetta per chi cerca qualcosa di speciale. Gamberi rossi freschissimi adagiati su una base bianca con mozzarella fiordilatte, stracciatella cremosa e un filo di olio extravergine siciliano. È la pizza che racconta il mare davanti al lungomare di Cefalù.

4. La “Contadina” con prodotti delle Madonie

Pomodoro, mozzarella, salsiccia locale leggermente speziata, funghi porcini e un filo di olio nuovo delle colline madonite. Sapori di montagna che scendono fino al mare e conquistano chi cerca una pizza rustica e ricca.

5. La “Classica Margherita… ma perfetta”

Sembra semplice, ma non lo è. Quando l’impasto è ben lievitato, la salsa di pomodoro è fatta con passata di qualità, la mozzarella è fresca e la cottura nel forno a legna è impeccabile, la Margherita diventa un capolavoro. A Cefalù la trovi in pizzerie storiche dove la tradizione non sbaglia mai.

Perché la pizza a Cefalù è speciale

Il segreto sta nella combinazione di ingredienti locali eccellenti — olio extravergine, pomodori maturati al sole, formaggi tipici come la ricotta salata o il caciocavallo — e la maestria dei pizzaioli, che uniscono ricette tradizionali e creatività contemporanea. Alcuni locali scelgono farine siciliane e lunghe lievitazioni, altri sperimentano topping gourmet senza dimenticare il gusto autentico.