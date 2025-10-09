Festa d’Autunno a Tusa: il borgo dei Nebrodi si riempie di sapori e colori

Tusa si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell’anno: la Festa d’Autunno, in programma dal 10 al 12 ottobre, un lungo weekend all’insegna di sapori autentici, cultura e spettacolo. La manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, trasformerà il borgo in un vivace palcoscenico di colori e profumi, unendo la ricchezza gastronomica della Sicilia alla magia delle sue tradizioni.

L’iniziativa rientra nel progetto “Tusa – Il Borgo dell’Arte”, finanziato nell’ambito del PNRR, e nasce con un obiettivo chiaro: valorizzare le eccellenze locali e promuovere la bellezza del territorio attraverso la condivisione, la musica e l’enogastronomia.

«La Festa d’Autunno – afferma il sindaco Angelo Tudisca – celebra le nostre eccellenze culinarie e culturali. È un invito a riscoprire la storia millenaria di Tusa, la sua natura e i suoi sapori autentici, in un’atmosfera di gioia e partecipazione. Saranno tre giorni per vivere a pieno l’autunno tusano, tra gusto, arte e divertimento».

Un viaggio tra sapori e cultura

Le vie del borgo si riempiranno di profumi irresistibili: panelle, arancine, milza, polpo bollito, pasta espressa, salumi e formaggi dei Nebrodi, ma anche panini gourmet e dolci artigianali, tra gelati, granite e bubble waffle. Un trionfo di sapori che unisce tradizione e innovazione, con lo street food siciliano protagonista assoluto.

Ma non solo cibo. La Festa d’Autunno sarà anche cultura e spettacolo, con visite guidate, workshop, musica e momenti di convivialità che faranno di Tusa un punto d’incontro tra generazioni.

Il programma

Venerdì 10 ottobre

Alle 17:00 si aprirà la manifestazione con una visita guidata al sito archeologico di Halaesa, dove saranno illustrati gli ultimi ritrovamenti delle campagne di scavo. Dalle 18:30, in Via Roma, apriranno gli stand gastronomici, mentre alle 19:00 il pizzaiolo Roberto Tita, della pizzeria Prandia, terrà un workshop sulla pizza contemporanea.

La serata proseguirà alle 22:00 con la musica del duo Nino Nobile e Roberta Sava, seguita dal DJ Set di Emanus.

Sabato 11 ottobre

Alle 19:00 spazio al talk “Tusa Blu Food”, con il sindaco Tudisca e l’amministrazione comunale. Dalle 18:30 gli stand torneranno a deliziare i visitatori, mentre alle 22:00 si esibiranno Alba Cavallaro e Francesco Maria Martorana, seguiti dal DJ set di Errico Della Chiesa.

Domenica 12 ottobre

La giornata si aprirà alle 10:00 con una passeggiata naturalistica nel Bosco di Tardara, alla scoperta di frassini e sughere secolari.

Alle 11:30 sarà celebrata la Santa Messa all’interno dell’area attrezzata San Felice, mentre nel pomeriggio Via Roma accoglierà i più piccoli con gonfiabili e giochi.

Alle 19:00 spazio a un cooking show con i beneficiari del progetto SAI, seguito da una degustazione di pane e olio extravergine d’oliva con Lancillotto e Ragonese della Tenuta Ragonese.

Gran finale alle 22:00 con il concerto di Floriana Muratore e Gloria Liarda.

Un borgo che vive d’arte e di passione

La Festa d’Autunno è molto più di una semplice sagra: è una dichiarazione d’amore verso Tusa e la sua identità, un evento che intreccia cibo, arte e natura, restituendo alla comunità il senso profondo dell’appartenenza.

Per tre giorni, il borgo si trasformerà in un luogo dove ogni vicolo racconta una storia, ogni profumo evoca un ricordo, ogni sapore unisce le persone.