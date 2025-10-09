La Sicilia è una terra dove la bellezza non si trova solo nei panorami o nei monumenti, ma anche nei dettagli architettonici che uniscono arte e storia. Tra questi, le scalinate monumentali occupano un posto speciale: nate per collegare quartieri o per esaltare chiese e palazzi, oggi sono vere opere d’arte a cielo aperto, che raccontano secoli di cultura e di orgoglio siciliano.

Ecco le 5 scalinate più belle da visitare in Sicilia, da percorrere almeno una volta nella vita.

1. La Scala di Santa Maria del Monte – Caltagirone (Catania)

È la più celebre e iconica scalinata dell’isola, simbolo della città della ceramica. Realizzata nel 1608, conta 142 gradini decorati con splendide maioliche colorate, ognuna diversa dall’altra e ispirata alle epoche della storia siciliana. Durante la Festa di San Giacomo, la scala si trasforma in un capolavoro di luci e disegni floreali, regalando uno spettacolo unico al mondo.

Da quasi novecento anni Cefalù custodisce un segreto che pochi hanno osato rivelare. Scoprilo leggendo il romanzo

IL SEGRETO DEL RE

di Mario Macaluso

Clicca ed acquista il romanzo su Amazon.

2. La Scalinata del Duomo – Modica (Ragusa)

Modica è la città delle cento chiese e dei mille dislivelli, e la sua scalinata più famosa è quella che conduce alla Chiesa di San Giorgio, capolavoro del barocco siciliano. I 250 gradini che salgono tra palazzi di pietra dorata offrono un percorso di rara bellezza, culminando in una vista mozzafiato sull’intera città.

3. La Scalinata della Cattedrale – Noto (Siracusa)

Davanti alla maestosa Cattedrale di San Nicolò, il cuore barocco di Noto, si apre una scalinata armoniosa e grandiosa, disegnata per esaltare la facciata del duomo. Le sue linee perfette, illuminate dal sole al tramonto, rendono questo luogo uno degli scenari più fotografati della Sicilia sud-orientale.

4. La Scalinata di San Matteo – Sciacca (Agrigento)

Questa scalinata collega la parte bassa e quella alta del centro storico di Sciacca. È un percorso che attraversa vicoli e piazze, tra botteghe d’arte e profumo di mare. Al suo culmine si erge la Chiesa di San Matteo, un punto panoramico da cui lo sguardo spazia fino al porto e al blu del Mediterraneo.

5. La Scalinata dei Cappuccini – Randazzo (CT)

La scalinata dei Cappuccini è un importante scorcio panoramico e storico di Randazzo (CT), situata in prossimità della chiesa dei frati cappuccini e dell’adiacente Seminario Serafico. Insieme ad altri monumenti e chiese, contribuisce a rendere Randazzo una città di grande interesse storico e architettonico, nota anche come la “città nera” per l’uso del basalto locale.

Camminare su queste scalinate non è solo un modo per raggiungere una chiesa o un punto panoramico: è un viaggio nella storia e nell’arte della Sicilia, dove ogni gradino racconta secoli di devozione, maestria artigianale e bellezza senza tempo.