Cefalù sotto shock: 31enne precipita dagli scogli, è grave al Giglio

Momenti di grande paura oggi a Cefalù, dove una giovane donna di 31 anni è precipitata dagli scogli da un’altezza di circa 8 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 14, in una zona costiera molto frequentata, quando, secondo una prima ricostruzione, la ragazza avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.

La scena ha immediatamente attirato l’attenzione dei presenti, che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati in una complessa operazione di recupero. Una volta tratta in salvo, la giovane è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale Giglio di Cefalù, dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni a causa dei traumi riportati.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per comprendere con precisione la dinamica dell’accaduto. L’episodio riporta l’attenzione sulla necessità di massima prudenza lungo le scogliere e i tratti panoramici di Cefalù, luoghi tanto affascinanti quanto insidiosi. La comunità locale resta col fiato sospeso, in attesa di notizie sulle condizioni della giovane. Tutta Cefalù spera in una pronta guarigione. (Fonte: AdnKronos)