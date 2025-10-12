Le estati senza telefono: quando Cefalù si raccontava a voce

C’erano estati, a Cefalù, in cui il tempo non aveva suoneria. Nessuno teneva in tasca una luce da accendere, né un rumore che interrompesse il mare. Si usciva di casa senza sapere l’ora esatta, e ci si incontrava per caso, sotto il sole o davanti a un portone. Non servivano messaggi. Bastava esserci. Erano estati in cui Cefalù si raccontava a voce.

Le giornate cominciavano presto, con le persiane che si aprivano e le strade che profumavano di pane caldo. I bambini correvano scalzi tra vicoli e cortili, inventando avventure con un pezzo di legno o una biglia di vetro. Nessuno li cercava sullo schermo: li trovavano dalla risata. Si tornava a casa solo quando le ginocchia erano sporche o quando qualcuno, dal balcone, gridava un nome che era già carezza e rimprovero.

Sulla spiaggia, il mare era conversazione. Le famiglie arrivavano con sedie pieghevoli, ceste e caffè in bottiglia. Nessuno scattava foto. Si guardava e si ricordava. Le chiacchiere passavano da ombrellone a ombrellone come pane spezzato: si parlava del pescato, dei figli partiti, del caldo che non finiva. Ogni parola aveva peso, ogni silenzio rispetto. Il telefono non c’era, ma nessuno sentiva mancanza di qualcosa. C’era la presenza.

Al tramonto, quando il sole chinava la testa dietro la Rocca, iniziava l’altra parte dell’estate: quella delle sedie fuori dalla porta. Le donne portavano il cucito, gli uomini sedevano con le mani intrecciate alle ginocchia. Si parlava piano, come se ogni frase dovesse restare. I racconti passavano da una voce all’altra: storie di mare grosso, di matrimoni interrotti, di figli partiti in silenzio, all’alba. Nessuno raccontava per essere ascoltato da molti. Si raccontava perché qualcuno ricordasse.

Le sere duravano più dei giorni. C’era il rumore delle cicale, il profumo delle melanzane fritte, il fresco che entrava lento nei cortili. I giovani si cercavano con gli occhi, non con i messaggi. Bastava un cenno, uno sguardo rubato. Chi aveva qualcosa da dire, aspettava il momento. Perché parlare era un gesto, non un’abitudine. E l’amore iniziava da una panchina, non da una notifica.

Oggi le estati hanno foto, video, memoria rapida. Si resta vicini anche quando si è lontani. Ma c’è chi, tornando a Cefalù dopo anni, si ferma in silenzio davanti a un vicolo vuoto e ascolta. Cerca quel rumore leggero che facevano le sedie, quando la notte cominciava a sedersi tra la gente. Cerca una voce, non un suono.

Le estati senza telefono non avevano modo di essere conservate, e proprio per questo continuano a vivere. Perché nessuno può cancellare ciò che non è stato registrato. Lo si può solo raccontare. A voce. Come si fa, ancora oggi, in certe strade di Cefalù, quando qualcuno dice: “Te la ricordi quell’estate…?”