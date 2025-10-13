Cefalù, paura sulla Rocca: turista tedesca precipita durante un’escursione, salvata con intervento d’emergenza

Un pomeriggio di trekking sulla Rocca di Cefalù si è trasformato in un dramma per una turista tedesca di 75 anni, caduta rovinosamente lungo uno dei sentieri panoramici. La donna, in escursione con un gruppo di amici, avrebbe perso l’equilibrio procurandosi un trauma cranico, una profonda ferita alla testa e numerose contusioni.

L’allarme è scattato immediatamente grazie ai compagni di cammino, che hanno contattato il Numero Unico di Emergenza 112. Da quel momento, si è messa in moto la complessa macchina dei soccorsi, in un’area impervia e difficile da raggiungere via terra.

Soccorsi dall’alto: in azione il SAR dell’Aeronautica Militare

La Centrale Operativa del 118 ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), il quale – considerata la zona difficile – ha richiesto l’intervento dell’Aeronautica Militare, in base ai protocolli nazionali di emergenza.

Un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo ha sorvolato la Rocca, calando con il verricello due tecnici del CNSAS e un aerosoccorritore. La donna è stata raggiunta, stabilizzata e imbragata per il recupero in sicurezza, nonostante il terreno scosceso e le difficili condizioni operative.

Trasferita all’ospedale di Cefalù

Una volta in quota, l’elicottero l’ha trasportata all’elisuperficie di Cefalù, dove ad attenderla c’era un’ambulanza del 118 per il trasferimento al pronto soccorso dell’Ospedale Giglio. Le sue condizioni sono state giudicate serie ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Un lavoro di squadra che salva vite

L’intervento – coordinato tra Soccorso Alpino, Aeronautica Militare, 118, Carabinieri e Polizia Municipale di Cefalù – ha dimostrato ancora una volta l’efficienza della rete di emergenza siciliana nelle aree naturali.

La Rocca, amatissima dai turisti per i suoi panorami mozzafiato, resta un luogo affascinante ma impegnativo, dove prudenza ed equipaggiamento adeguato sono fondamentali.

Incidente non isolato: un luogo sempre più critico per i soccorsi

Quello di oggi non è un episodio isolato. Negli ultimi mesi, la Rocca è stata teatro di diversi interventi di emergenza.

A maggio, i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti più volte: per una turista americana, una turista tedesca e una turista olandese, tutte ferite in cadute o malori lungo il percorso.

Nei primi giorni di aprile, due episodi ravvicinati: una giovane turista soccorsa in gravi condizioni e, pochi giorni dopo, un turista americano che ha perso la vita proprio sulla Rocca.