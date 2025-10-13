Nuove Nomine e Provvedimenti nella Diocesi di Cefalù

In data odierna, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù, ha nominato:

– Parroco nella Parrocchia Sant’Ambrogio in Cefalù: il Rev.do Don Salvatore Spagnuolo.

– Parroco nelle Parrocchie Santi Apostoli Pietro e Paolo e Sacra Famiglia (Locati) in Bompietro e Parroco nelle Parrocchia Cristo Re e San Giuseppe (Ferrarello) in Blufi: il Rev.do Don Rosario Giardina.

– Amministratore Parrocchiale nelle Parrocchie Santa Maria de Francis e San Giorgio in San Mauro Castelverde: il Rev.do Don Raphaël Awona Minso, accettando le dimissioni per motivi di salute del Rev.do Don Giacomo Minutella, pervenute in data 14 aprile 2025.

– Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Maria Santissima Assunta in Sclafani Bagni: il Rev.do Don Saverio Martina.

– Vicario Parrocchiale della Parrocchia Sant’Agata V. e M. in Montemaggiore Belsito: il Rev.do Don Giacomo Minutella.

– Tutor del Progetto Policoro: la Sig.ra Roberta Caruso.

Ha incaricato:

Il Diac. Giuseppe Venturella di collaborare con il Servizio Pastorale Famiglia della Curia Diocesana, continuando il ministero pastorale presso le Parrocchie di Lascari.

Ha istituito:

Nell’ambito del Servizio Pastorale Sociale e del Lavoro della Curia Diocesana, il Servizio Ausiliare Terzo Settore, nominandone Responsabile: l’Avv. Michela Taravella che, contestualmente, collaborerà nella Pastorale Sociale e del Lavoro come Vice Responsabile;

Ha costituito:

La Commissione di lavoro nel Servizio Ausiliare Terzo Settore, chiamandone a far parte:

Avv. Michela Taravella, Presidente.

Sig.ra Roberta Caruso, Progetto Policoro.

Geom. Cosimo Ficano, Ufficio Amministrativo Diocesano.

Ing. Luca Livecchi, Cooperativa Sociale “Verbumcaudo”.

Dr.ssa Raffaella Maggiore, Cooperativa Sociale “Il Segno”.

Dr.ssa Chiara Murè, Fondazione “Regina Elena”.

Dr. Giacomo Santoro, Fondazione “Laboratorio della Speranza”.

I provvedimenti saranno esecutivi dal 01 novembre 2025, Solennità di tutti i Santi.

Si rendo noto, inoltre, che S.E. Mons. Vescovo ha nominato:

– Il 24 settembre 2025: il Rev.do Don Francesco Lo Bianco, Componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto Diocesano Sostentamento del Clero.

– Il 26 settembre 2025: il Rev.do Mons. Giuseppe Vacca, Assistente Ecclesiastico dell’Associazione “Padre Lorenzo Marzullo – La Locanda del Samaritano”.

Il Vescovo affida l’operato di ciascuno a Maria Santissima di Gibilmanna e invoca dal Signore le più ampie benedizioni su tutti per il generoso servizio, augurando un proficuo lavoro.

Cefalù, dal Palazzo Vescovile, 13 ottobre 2025.