Conosci la Venezia siciliana? Ecco dove andare per visitare 5 straordinarie curiosità

C’è una città in Sicilia che stupisce a ogni svolta: barocca, scavata nella roccia, attraversata (un tempo) dall’acqua e famosa per un cioccolato “ruvido” come la sua pietra. La chiamano la “Venezia siciliana” per i ponti che l’hanno resa unica e per l’atmosfera che scivola tra vicoli e scalinate. Se vuoi un itinerario breve ma indimenticabile, ecco 5 tappe da non perdere — tutte a portata di passeggiata.

1. Il fiume che oggi è una strada

Sotto l’attuale Corso Umberto I, la passeggiata più fotografata della città, scorreva il Modicano: un corso d’acqua coperto a inizio ’900. Un tempo c’erano 17 ponti; oggi cammini “sul fiume” senza accorgertene. Tip: percorri il corso al tramonto, quando le facciate si accendono e la città sembra un set.

2. L’orologio che batte dal 1725

Sulla rupe del Castello dei Conti vive una macchina del tempo: un orologio a contrappesi del 1725, ancora caricato a mano ogni giorno. Salendo alla torretta ti regali un panorama sorprendente su tetti, cupole e vicoli a pettine. Tip: vai al mattino presto per luce radente e foto limpide.

3. La chiesa nella roccia riemersa nel 1987

San Nicolò Inferiore è una grotta-chiesa bizantina nascosta per secoli, riaperta dopo un ritrovamento fortuito nel 1987. Dentro, un Cristo Pantocratore in una grande mandorla e un fonte battesimale scavato nella pietra. Tip: visita guidata consigliata — i dettagli dell’iconostasi raccontano storie che da soli potresti perdere.

4. Le “Botti del Campailla”, medicina che sembra fantascienza

Per oltre due secoli qui si curava con speciali “botti-sauna” in legno: un’esperienza museale unica, tra strumenti ottocenteschi e racconti di medici-filosoﬁ. È un tuffo nel lato più curioso della scienza siciliana. Tip: abbina la visita alla Casa-museo di Tommaso Campailla per chiudere il cerchio.

5. La Madonna “Vasa-Vasa” che bacia il Risorto

La mattina di Pasqua (e in edizione serale) la città si ferma: la Madonna, statua mobile, apre le braccia, lascia il manto nero e “bacia” Cristo mentre volano colombe e la folla esplode. Un rito antichissimo, potentissimo anche per chi non è praticante. Tip: arrivare con anticipo — i punti migliori si riempiono in fretta.

Chiudi il giro con una tavoletta di cioccolato lavorato “a freddo” e guarda la città accendersi di luci: capirai perché questo luogo ti resta addosso. Quale curiosità visiterai per prima?

Dove si trova questa città misteriosa?

Questa “Venezia siciliana” è Modica, nel cuore del Val di Noto, in provincia di Ragusa.

Come arrivare:

✈️ In aereo: aeroporto di Catania o Comiso, poi bus o auto a noleggio.

🚗 In auto: SS115 da Siracusa o Gela; A18 Siracusa–Gela (uscita Rosolini).

🚆 In treno: linea ferroviaria Siracusa–Gela–Ragusa, con arrivo diretto alla stazione di Modica.

Un intreccio di pietra, luce e memoria aspetta solo di essere camminato. Sei pronto a partire?