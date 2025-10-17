La Cometa C/2025 R2 (SWAN) brilla già sul cielo di Cefalù

Il cielo sopra Cefalù ospita un evento celeste straordinario: la Cometa C/2025 R2 (SWAN), scoperta l’11 settembre 2025 dall’astronomo Vladimir Bezugly tramite il telescopio spaziale SOHO-SWAN, attraverserà le nostre notti con la sua chioma luminosa, rivelando frammenti di storia primordiale del sistema solare.



La foto in alto, del giornalista Giacomo Sapienza – ritrae la Cometa sul cielo di Cefalù ieri sera. “Purtroppo la finestra di osservazione è stata molto ridotta a causa del meteo, ci riferisce l’Autore della foto, ma si nota bene la chioma, fantastica, col suo verde brillante. Un colore causato dalle radiazioni solari che dissociano le molecole dai gas C2 e CN che compone il nucleo. Non resta che augurare Cieli sereni per tutti gli astrofotografi e appassionati. “.

La cometa è destinata a tornare fra oltre ventiduemila anni.

Il culmine del passaggio sarà attorno al 20 ottobre 2025, quando la cometa si troverà a soli 0,26 AU da noi — circa 39 milioni di chilometri. La notte del 20 ottobre sarà di particolare interesse: la cometa, vicina alla Terra e con possibile incremento di attività, offrirà il massimo splendore, visibile appena dopo il tramonto.

Come ricordano gli antichi, le comete sono “messaggeri del cielo”, testimoni di tempi lontani. C/2025 R2 (SWAN) attraversa il firmamento di Cefalù come un lampo di luce primordiale, un invito a guardare oltre la quotidianità e a percepire il ritmo maestoso del cosmo. Gli osservatori locali avranno, per qualche sera d’ottobre, il privilegio di vivere una piccola eternità sotto le stelle.