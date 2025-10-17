Il cielo sopra Cefalù ospita un evento celeste straordinario: la Cometa C/2025 R2 (SWAN), scoperta l’11 settembre 2025 dall’astronomo Vladimir Bezugly tramite il telescopio spaziale SOHO-SWAN, attraverserà le nostre notti con la sua chioma luminosa, rivelando frammenti di storia primordiale del sistema solare.
La foto in alto, del giornalista Giacomo Sapienza – ritrae la Cometa sul cielo di Cefalù ieri sera. “Purtroppo la finestra di osservazione è stata molto ridotta a causa del meteo, ci riferisce l’Autore della foto, ma si nota bene la chioma, fantastica, col suo verde brillante. Un colore causato dalle radiazioni solari che dissociano le molecole dai gas C2 e CN che compone il nucleo. Non resta che augurare Cieli sereni per tutti gli astrofotografi e appassionati. “.
La Cometa C/2025 R2 (SWAN) brilla già sul cielo di Cefalù
