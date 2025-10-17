Paura sulla A19: camion in fiamme a Buonfornello, traffico bloccato per due ore

Momenti di apprensione lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania, nel tratto di Buonfornello, dove nel pomeriggio un camion carico di capi d’abbigliamento ha preso improvvisamente fuoco mentre viaggiava in direzione Palermo. Le fiamme, visibili anche da grande distanza, hanno avvolto in pochi minuti l’intero mezzo pesante.

Erano circa le 16:30 quando l’autista, accortosi del fumo, è riuscito a fermarsi e mettersi in salvo. Fortunatamente, non si registrano feriti e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Il pericolo, però, è stato reale e ha provocato panico tra gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a lungo nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. L’autostrada, in direzione Palermo, è stata chiusa per circa due ore per consentire l’intervento dei soccorsi e i rilievi. Solo alle 18:35 il traffico è stato ripristinato, ma con rallentamenti.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude un guasto meccanico o un cortocircuito. Il camion, completamente distrutto, è stato rimosso solo dopo la bonifica della carreggiata.

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia, ma che grazie alla prontezza dell’autista e dei soccorritori si è concluso senza conseguenze per le persone. Resta alta l’attenzione su uno dei tratti autostradali più trafficati e delicati della Sicilia, a pochi chilometri da Cefalù e dalle Madonie.