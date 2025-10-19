Almanacco di Cefalù e Sicilia – domenica 19 ottobre 2025

Il 19 ottobre è un giorno che nella storia ha visto grandi cambiamenti: nel 1866 il Veneto entrava nel Regno d’Italia, mentre nel 1987 il mondo finanziario tremava per il crollo di Wall Street. È anche il giorno in cui nacquero protagonisti della cultura e dell’arte come Umberto Boccioni e Auguste Lumière. In Sicilia, questa domenica d’autunno porta con sé festival, sagre e incontri che animano borghi e città, da Cefalù a Palermo, tra gusto, musica e tradizione.

Santo del giorno

San Paolo della Croce

Fondatore dei Passionisti nel XVIII secolo, nato nel 1694 in Piemonte, San Paolo della Croce dedicò la sua vita alla contemplazione della Passione di Cristo, ritenendola la massima espressione dell’amore divino per l’uomo. Viaggiò predicando in modo semplice e intenso, attirando folle e confessando per ore malati, poveri e disperati. Fondò ritiri e case religiose in luoghi solitari, offrendo rifugio spirituale a chi cercava consolazione. La sua eredità è una fede vissuta nel silenzio interiore e nella compassione attiva. In Sicilia, molte comunità lo ricordano come il santo che insegna a non fuggire dal dolore, ma a trasformarlo in carità.

Proverbio siciliano

«Cu’ avi pan e vinu è sempri vicinu.»

Chi ha pane e vino non è mai solo. Questo proverbio ci parla dell’importanza dell’essenziale: in Sicilia, avere pane e vino non significa solo sfamarsi, ma vivere nella comunità. Pane è il lavoro, vino è la festa. Chi possiede questi due doni ha abbastanza per condividere, per aprire la porta a un ospite, per sedersi senza vergogna a una tavola di amici. È un invito alla gratitudine, al sapere che la vera ricchezza non è nell’abbondanza, ma nella compagnia.

Il Libro del giorno

Il Gattopardo – Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Romanzo simbolo della Sicilia, pubblicato postumo nel 1958, racconta la storia del Principe Fabrizio di Salina durante l’arrivo dell’Unità d’Italia. Lampedusa ci offre un capolavoro di introspezione, dove il tempo scorre lento tra balli, silenzi e tramonti aristocratici. Ma il cuore del libro non è politico: è umano. Il principe comprende che tutto deve cambiare perché tutto resti com’è. Oggi questo romanzo parla ancora della Sicilia che lotta tra immobilità e modernità. Scelto come Libro del giorno perché in ogni pagina respira la malinconia della nostra terra e la sua eterna dignità.

Il piatto del giorno

Pasta con le sarde

Piatto principe della cucina palermitana, nato dall’incontro tra mare e terra. Le sarde fresche portano il profumo del Tirreno, il finocchietto selvatico racconta le campagne interne. L’uvetta e i pinoli ricordano l’eredità araba. Lo zafferano colora l’autunno e la muddica atturrata imita l’oro. Questa pasta non è solo cibo, è un poema popolare, servito nei matrimoni di un tempo e ancora oggi nelle cucine di famiglia. Ogni nonna ha una variante: chi aggiunge mandorle, chi conserva la ricetta segreta. È il piatto ideale del 19 ottobre: saporito, forte, come l’isola che rappresenta.

Personaggio siciliano

Andrea Camilleri

Nato a Porto Empedocle nel 1925, Camilleri è stato molto più di uno scrittore: è diventato voce, memoria e lingua della Sicilia contemporanea. Creatore del commissario Montalbano, ha unito dialetto e italiano, ironia e malinconia. Prima di scrivere, lavorò come regista teatrale e televisivo, collaborando con la Rai. Il suo successo arrivò tardi, ma fu immenso: i suoi romanzi hanno portato nel mondo un’isola fatta di cale, fatalismi, amicizie e onore. Camilleri ha insegnato che la Sicilia può parlare al mondo senza tradire se stessa.

Oggi in Sicilia

Questa domenica l’isola è un teatro aperto. A Cefalù continua l’aria di festa sul Lungomare Giardina con Sicily Food Vibes, dove i profumi di agrumi e pane caldo attirano visitatori. A Palermo il centro storico vibra con il Ballarò Buskers, tra artisti di strada, tamburi e acrobazie, mentre al Politeama va in scena Palermo Show, tra cabaret e musica dal vivo. A Messina, al Palazzo della Cultura, l’incontro All’Opera fonde jazz e lirica. A Gangi la Sagra del Cinghiale unisce allevatori e viaggiatori intorno a tavole rustiche. Nei teatri di Catania risuonano le note dei concerti Candlelight, mentre nelle cantine di Camporeale si brinda alla Vendemmia in Rosa. Oggi la Sicilia non dorme: celebra autunno, amicizia e arte.

Meteo in Sicilia

Il cielo di ottobre si veste di velature leggere. Su gran parte della Sicilia la giornata è mite ma coperta da nubi che aumentano nel pomeriggio, soprattutto tra le province tirreniche e l’entroterra. A Cefalù il mattino è tranquillo, con luce filtrata e mare quasi calmo; nel pomeriggio le nuvole si ispessiscono e non si esclude qualche breve piovasco. A Palermo l’aria è umida e il vento leggero di scirocco smorza i freschi di stagione. Temperature stabili tra i 18° e i 22°, in un autunno che avanza senza fretta, lasciando l’estate ancora sul confine dell’orizzonte.