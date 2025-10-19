Meteo domenica 19 ottobre: nuvole in arrivo su Cefalù e Palermo, rischio piogge in serata sulle Madonie

La domenica in Sicilia si apre sotto il segno dell’instabilità in aumento. Dopo giornate più serene, una nuova massa d’aria umida torna a interessare l’Isola, portando un progressivo aumento della nuvolosità che si farà più compatta dal pomeriggio. A Cefalù, lungo la costa palermitana e nell’entroterra madonita, il tempo resterà inizialmente discreto ma con possibili peggioramenti in serata.

Cefalù e costa tirrenica: cielo velato con rischio peggioramento

La mattinata sarà caratterizzata da nubi sparse e momenti di luce. Temperature tra i 18°C e i 22°C, mare poco mosso e venti deboli. Con il passare delle ore il cielo tenderà a coprirsi, e tra il tardo pomeriggio e la sera non si esclude qualche pioviggine, soprattutto nelle zone collinari sopra la città.

Madonie: giornata grigia e possibili piogge pomeridiane

Sui rilievi madoniti, da Castelbuono a Petralia Soprana, il cielo si presenterà più chiuso già dal primo pomeriggio. Possibili deboli piogge tra tardo pomeriggio e sera. Temperature fresche, tra 11°C e 14°C in quota, con sensazione di freddo accentuata dall’umidità.

Palermo: nuvolosità di passaggio ma clima stabile

Nel capoluogo si attende una giornata prevalentemente asciutta, con velature e nubi alte che copriranno gradualmente il cielo. Le temperature massime raggiungeranno i 22°C durante le ore centrali. Nessun fenomeno rilevante previsto, ma l’atmosfera si farà più opaca nel tardo pomeriggio.

Entroterra e zone interne: nubi in aumento, possibili piovaschi

Nell’entroterra tra Enna, Caltanissetta e i Monti Sicani, la giornata inizierà con spazi di sereno ma la copertura nuvolosa aumenterà rapidamente. La sera potrebbero comparire deboli piogge sparse.

Mare e venti

Tirreno: poco mosso

Canale di Sicilia: mosso

Venti: deboli nord-orientali in rotazione

Sguardo ai prossimi giorni

Tra lunedì e martedì è previsto un breve miglioramento, ma dal 21 ottobre un nuovo fronte in discesa dal Nord potrebbe riportare piogge più diffuse, specie sulla Sicilia orientale e nelle aree interne.

In sintesi per domenica 19 ottobre

Cefalù e costa palermitana: variabile, peggiora in serata

variabile, peggiora in serata Madonie: nuvoloso, possibili piogge deboli nel pomeriggio

nuvoloso, possibili piogge deboli nel pomeriggio Palermo: stabile ma coperto, nessuna pioggia prevista

stabile ma coperto, nessuna pioggia prevista Entroterra: sereno al mattino, coperto con possibili piovaschi la sera

L’autunno siciliano torna a bussare con passo lento ma deciso: tra cieli velati e umidità in aumento, l’isola si avvia verso giorni più grigi e tipicamente stagionali.