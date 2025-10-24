La città capoluogo più alta d’Italia si trova in Sicilia. Incredibile è alta 931 metri

Sorge maestosa nel cuore dell’isola, come una regina sospesa tra cielo e terra. Enna, capoluogo della provincia più alta d’Italia, domina la Sicilia da un’altitudine di 931 metri sul livello del mare. Per la sua posizione spettacolare è chiamata da secoli il “Belvedere della Sicilia”, perché da quassù, nelle giornate limpide, lo sguardo spazia dall’Etna alle Madonie, fino ai lontani rilievi di Caltanissetta e Gangi.

Il cuore geografico e spirituale della Sicilia

Situata esattamente al centro dell’isola – tanto che qui si trova il cosiddetto ombelico della Sicilia – Enna è una città antichissima, che conserva nelle sue pietre e nei suoi panorami la memoria di tre millenni di storia. Fondata dai Sicani, contesa da Greci e Romani, fu poi bizantina, araba, normanna e aragonese. Non a caso i Romani la definirono Urbs Inexpugnabilis, la città inespugnabile, per la sua posizione naturalmente difesa dalle montagne e dalle pareti rocciose.

Una terrazza sospesa tra mito e storia

Da ogni punto panoramico — dal Belvedere Marconi, dalla Rocca di Cerere o dalla Torre di Federico II — si può godere di uno spettacolo che non ha eguali: la Sicilia intera sembra aprirsi ai piedi della città.

È proprio su questa rocca che, secondo la leggenda, Demetra (Cerere) aveva il suo santuario, e da qui il mito racconta che Ade rapì la giovane Persefone, dando origine al ciclo delle stagioni. Un racconto che intreccia mito e geografia, e che fa di Enna un luogo sacro fin dall’antichità.

La città dei castelli e delle torri

Il simbolo più imponente di Enna è il Castello di Lombardia, tra le più grandi fortezze medievali d’Italia. Dalle sue torri, alte oltre mille metri, si domina un panorama mozzafiato a 360 gradi. Poco distante, la Torre ottagonale di Federico II svetta solitaria tra i pini, ricordando il periodo in cui l’imperatore svevo scelse Enna come residenza estiva, affascinato dal suo clima mite e dalla sua posizione privilegiata.

Il Duomo di Enna, costruito nel XIV secolo, è un capolavoro del gotico siciliano: le sue tre navate, le colonne corinzie e gli affreschi di Guglielmo Borremans raccontano la devozione e la grandezza di un popolo che ha saputo fondere fede e arte.

La città delle nebbie e dei panorami

Enna è anche il capoluogo più nebbioso d’Italia, con oltre 140 giorni di nebbia all’anno. Un velo che spesso avvolge le sue piazze e i suoi campanili, rendendola un luogo quasi sospeso nel tempo. Ma quando la nebbia si dissolve, regala scorci spettacolari: il lago di Pergusa, il profilo dell’Etna, i boschi che circondano la città e le valli del Dittaino e del Salso.

Università, cultura e tradizione

Oggi Enna è una città viva e moderna, sede dell’Università Kore, l’unica università fondata in Sicilia dopo l’Unità d’Italia. È anche un centro di forte identità culturale: le processioni della Settimana Santa, tra le più suggestive del Sud, richiamano migliaia di visitatori ogni anno. La festa di Maria Santissima della Visitazione, patrona della città, riempie le strade di musica, devozione e colori.

Una città che guarda dall’alto

Dalla terrazza di Enna il tempo sembra rallentare. Il silenzio dei vicoli, il suono delle campane, la luce che accarezza le pietre dorate: tutto racconta una Sicilia diversa, più intima, più antica.

Chi arriva qui capisce subito perché Enna è stata definita “il tetto della Sicilia”: non solo per la sua altitudine, ma per la sua capacità di guardare lontano, oltre l’orizzonte, nel cuore stesso dell’isola e della storia.