Pollina, giornata di cultura e gemellaggio con il progetto “Hospitality Bridges and Bonds”

Pollina ha accolto gli studenti e i docenti protagonisti del progetto internazionale “Hospitality Bridges and Bonds”, un gemellaggio tra l’Istituto Alberghiero Mandralisca di Cefalù e l’Istituto Alberghiero a indirizzo marketing Tatabànyai-Magyarorszàg di Tatabanya (Ungheria).

La tappa pollinese ha rappresentato uno dei momenti più significativi del programma di scambio culturale, che unisce studenti italiani e ungheresi in un percorso di conoscenza reciproca, ospitalità e promozione del territorio.

La giornata è iniziata con i saluti istituzionali e una visita all’antico forno della famiglia Palma, luogo simbolo della tradizione artigianale e gastronomica locale. Successivamente, il gruppo ha visitato la Chiesa Madre, il Museo della Manna e il suggestivo Teatro Pietra Rosa, autentico gioiello architettonico incastonato tra le rocce con vista sul mare.

Gli studenti hanno espresso grande apprezzamento per il percorso culturale proposto, definendolo “notevole” per la varietà e la ricchezza delle esperienze vissute. Particolarmente ammirati i panorami e la bellezza autentica del borgo, che ha saputo raccontarsi attraverso la sua storia, i suoi profumi e i suoi colori.

Con questa iniziativa, Pollina si conferma ancora una volta un luogo di incontro e dialogo tra culture, capace di coniugare accoglienza, bellezza e identità territoriale.