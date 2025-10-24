Nuova impresa di Riccardo Vara: testacoda in finale ma vola alla Coppa dei Campioni di Val Vibrata

Domenica scorsa si è corsa la settima e penultima gara del Campionato Regionale Karting, e anche stavolta il giovane talento di Cefalù Riccardo Vara ha fatto parlare di sé.

Velocissimo già dal warm up, Riccardo ha mostrato grande maturità in pista, conquistando il terzo posto in qualifica e difendendosi con grinta nella prefinale, dove è riuscito a mantenere la posizione dopo un lungo duello con i primi tre piloti fino al traguardo.

In finale, dopo aver migliorato il set-up del suo kart, Riccardo è partito con grande determinazione e si è portato subito in seconda posizione, mettendo pressione al leader della corsa. Ma nel tentativo di superarlo, una manovra azzardata ha messo due ruote sull’erba: il kart è finito in testacoda e la sua gara si è conclusa lì, tra l’applauso dei presenti.

Nonostante la sfortuna, il giovane cefaludese resta terzo nella classifica generale del campionato regionale e conquista l’accesso alla Coppa dei Campioni, prestigiosa competizione nazionale che si disputerà a Val Vibrata (Teramo) nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre.

Per Riccardo sarà una nuova occasione per confrontarsi con i migliori coetanei d’Italia e per rappresentare ancora una volta la Sicilia e la sua città, Cefalù, nel panorama nazionale del karting.

Solo pochi mesi fa, lo avevamo raccontato dopo la sua splendida vittoria estiva, che lo aveva portato ai vertici del campionato. Oggi, a conferma di un percorso di crescita costante, Riccardo continua a dimostrare che la passione, il talento e la determinazione possono portare lontano, anche quando la strada – o la pista – diventa difficile.

In bocca al lupo, Riccardo! Cefalù è ancora con te.