Angelina Lanza Damiani: la poetessa che trovò la pace a Gibilmanna

Nata a Palermo nel 1879, Angelina Lanza Damiani visse in un mondo di eleganza e cultura. Figlia dell’architetto Giuseppe Damiani Almeyda, autore del Teatro Politeama Garibaldi, e della poetessa Eleonora Mancinelli, crebbe tra salotti raffinati, musica da camera e poesia. Tutto nella sua giovinezza parlava di bellezza e mondanità. Ma dietro quella vita brillante si nascondeva un’inquietudine profonda, una sete di senso che l’avrebbe condotta lontano dalle luci di Palermo, fino ai silenzi delle montagne sopra Cefalù.

La svolta arrivò con un incontro: a Gibilmanna, tra i frati cappuccini, conobbe padre Giustino da Patti, che la introdusse al pensiero del filosofo Antonio Rosmini. Quelle letture cambiarono la sua vita. L’arte, fino ad allora rifugio estetico, divenne per lei una via verso Dio. Dalla poesia laica e appassionata degli inizi, Angelina passò a un linguaggio più interiore, fatto di luce, silenzio e abbandono. Nacque così la “poetessa mistica delle Madonie”, come la definirono i critici del tempo.

A Gibilmanna trovò la pace che Palermo le aveva negato. In quelle stanze di pietra, immerse nei boschi e nelle nebbie, scrisse pagine di diario, lettere, preghiere, poesie. Lontana dai salotti e vicina alla natura, scoprì la verità della solitudine. “Il silenzio della montagna è la voce di Dio” annotò in uno dei suoi quaderni. Il suo romanzo postumo, La casa sulla montagna (1941), racconta proprio questa ricerca: la fuga dal mondo e il ritorno all’essenziale, tra i sentieri che collegano Gratteri, Gibilmanna e Cefalù.

La sua poesia è limpida, musicale, intrisa di una fede che nasce dal dolore. Le morti premature di due figlie, Antonietta e Maria Filippina, la segnarono per sempre, ma la condussero a una spiritualità più profonda. Nei suoi versi, il dolore diventa conoscenza, e la montagna diventa metafora dell’ascesa dell’anima.

Negli ultimi anni fondò a Palermo un piccolo cenacolo rosminiano, frequentato da studiosi e religiosi, ma tornava spesso a Gibilmanna, dove diceva di “sentire la pace che solo le Madonie sanno dare”. Qui trascorse le sue ultime giornate, circondata dai frati e dalla vista del mare di Cefalù che si intravede tra i pini. Morì il 14 luglio 1936, a 57 anni, lasciando dietro di sé un’eredità di luce.

Oggi il suo nome sopravvive tra le pieghe della memoria siciliana: una strada a Gratteri e una piazzetta a Palermo la ricordano, ma la sua vera eredità vive tra i monti. Chi sale a Gibilmanna, tra il profumo dei castagni e il silenzio del santuario, può ancora immaginare quella donna assorta, con un taccuino tra le mani, che guardava il mare e scriveva versi come preghiere.

Angelina Lanza Damiani non fu solo una poetessa, ma una testimone spirituale della Sicilia nascosta. La sua vita è la storia di una metamorfosi: da figlia dell’élite palermitana a mistica delle Madonie, da voce della mondanità a eco del silenzio. In lei la poesia divenne pace, e la montagna divenne parola.