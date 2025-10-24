Petralia Soprana inaugura il Museo del Carretto e del Pupo Siciliano: arte, memoria e un frammento di cinema

Petralia Soprana – Un nuovo luogo di cultura e tradizione apre le porte nel cuore delle Madonie. Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 10, sarà inaugurato il Museo del Carretto e del Pupo Siciliano “Madonie”, ospitato nella settecentesca Villa Sgadari di Petralia Soprana. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Tan Panormi in collaborazione con l’Ente Parco delle Madonie, nasce per valorizzare due tra i più importanti simboli dell’identità artigianale e artistica dell’isola: il carretto siciliano e il pupo armato.

Un museo che racconta la Sicilia del lavoro e della bellezza

Il nuovo museo rappresenta un omaggio alla maestria artigiana siciliana, capace di trasformare il legno, il ferro e il colore in linguaggio visivo e narrativo. Nelle sale di Villa Sgadari trova spazio un percorso espositivo bilingue che guida il visitatore tra carretti completi, casse di fuso, rabiscu, sponde, bardature e corredi originali. Ogni pezzo racconta un frammento di storia: la devozione dei maestri, la precisione dei pittori, la fantasia popolare che animava le vie e le feste dei paesi. Il carretto e il pupo siciliano, in questo contesto, non sono solo oggetti artistici ma testimoni di un modo di vivere. In essi si intrecciano fede, coraggio, memoria e senso di appartenenza: un patrimonio che attraversa i secoli e che oggi viene restituito al pubblico nella sua forma più autentica.

Villa Sgadari, la casa della tradizione

La scelta di Villa Sgadari come sede del museo non è casuale. La storica dimora del Settecento, immersa nel verde e nel silenzio di Petralia Soprana, offre il contesto ideale per ospitare un museo che unisce memoria e bellezza architettonica. Le sale restaurate raccontano, con rigore e semplicità, l’evoluzione di due arti che hanno dato alla Sicilia un linguaggio visivo riconosciuto in tutto il mondo. Il nuovo spazio non è pensato solo come raccolta museale, ma come polo culturale attivo, capace di accogliere eventi, laboratori, attività didattiche e iniziative per le scuole. L’obiettivo è costruire una rete di relazioni culturali e sociali che permetta alla tradizione di vivere e dialogare con le nuove generazioni.

Quando la tradizione incontra il cinema

All’interno del museo, un elemento suscita particolare curiosità: le sedute utilizzate nel film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore, oggi collocate nella sala eventi. Un dettaglio che lega idealmente il mondo dell’artigianato popolare a quello del grande cinema, entrambi strumenti attraverso cui la Sicilia racconta se stessa e la propria memoria collettiva. Le sedute, oggi restaurate, diventano simbolo del dialogo continuo tra arte, narrazione e identità.

L’immagine che racconta la Sicilia

La fotografia che accompagna questo articolo mostra una delle sale più affascinanti del nuovo Museo del Carretto e del Pupo Siciliano. Una schiera di pupi armati, rivestiti di oro e piume colorate, custoditi in silenzio come soldati di un esercito antico. Ogni figura sembra pronta a muoversi, a raccontare, a combattere ancora una volta le battaglie epiche che popolano la memoria dell’isola. Nell’immagine si coglie tutta la forza simbolica di questa tradizione: la fierezza, la luce, la bellezza dei dettagli. È una scena che parla da sola, una sintesi perfetta di arte, devozione e identità. Guardandola, si comprende fino in fondo perché questo museo non è solo un luogo da visitare, ma una testimonianza viva della Sicilia che non dimentica.