Come Michele Bellipanni ha insegnato a Cefalù il valore della verità

A Cefalù la parola “giornalista” ha avuto, per molti anni, un solo significato. Non indicava chi scriveva per mestiere, ma chi lo faceva per coscienza. Dietro quel significato c’era un nome: Michele Bellipanni. Nato nel 1942 in via Francavilla, in una casa dove il silenzio era disciplina e la parola era promessa, crebbe imparando che la verità non è un diritto ma un dovere. In un tempo di povertà e di guerra, con il padre prigioniero in Africa, la madre e le zie gli trasmisero la pazienza, la dignità e il rispetto che segneranno per sempre il suo modo di vivere e di raccontare il mondo. In quel microcosmo familiare, fatto di gesti semplici e di grande sobrietà, nacque la sua capacità di ascoltare, di osservare, di cogliere il senso nascosto delle cose.

Gli anni della formazione e la scoperta della parola

Durante gli anni al liceo Mandralisca, Bellipanni scoprì la potenza delle parole. Amava leggere, riflettere, discutere. In un’epoca in cui molti inseguivano certezze e ideologie, lui cercava domande. Con un gruppo di coetanei fondò un piccolo giornalino scolastico dove affrontava temi coraggiosi per il suo tempo: la libertà, la responsabilità, il cambiamento morale della società italiana. Quei primi articoli, ancora acerbi ma pieni di passione civile, rivelavano già una vocazione profonda: fare giornalismo per comprendere e per servire, non per giudicare. Da lì cominciò un percorso che avrebbe intrecciato la parola con l’impegno, l’intelligenza con la coscienza.

Il giornalismo come scelta di libertà

La sua carriera iniziò al Corriere delle Madonie, dove apprese la disciplina della verifica e la fatica della verità. In un territorio dove la cronaca era spesso intrecciata con la politica e gli interessi locali, Bellipanni scelse una via difficile: raccontare i fatti senza piegarsi a nessuno. Scriveva lentamente, con cura, come se ogni riga fosse un atto pubblico da firmare con la propria coscienza. I suoi articoli parlavano di vita quotidiana, di problemi concreti, di ingiustizie ordinarie. Ma soprattutto parlavano di persone. Per lui il giornalismo era un modo di guardare la città da vicino, di restituire dignità a chi non aveva voce.

L’intervista che cambiò la storia di Cefalù

Il suo nome divenne noto nel 1987, quando firmò per Il Tempo un’intervista destinata a entrare nella storia della Sicilia: quella al vescovo Emanuele Catarinicchia, che ebbe il coraggio di denunciare pubblicamente i legami tra politica, mafia e massoneria. Fu una tempesta. Le parole del vescovo fecero tremare la Democrazia Cristiana siciliana, e l’allora segretario regionale Sergio Mattarella fu costretto ad azzerare la dirigenza del partito. Da quella pagina, scritta con rigore e rispetto, nacque una delle più grandi inchieste civili del giornalismo locale. Ma nacquero anche l’isolamento e le pressioni. Bellipanni non arretrò: non cercò protezioni, non chiese favori, continuò a scrivere. Aveva imparato che la libertà, per essere autentica, costa.

Il ritorno a Cefalù e la stampa come servizio alla comunità

Negli anni successivi tornò a dedicarsi alla sua città. Fondò e diresse il giornale del Comune di Cefalù con l’obiettivo di rendere l’informazione municipale chiara, partecipata, accessibile a tutti. Non si limitò a commentare la politica locale: la incalzò, la interrogò, la costrinse a guardarsi allo specchio. Difese il territorio, denunciò l’abbandono ambientale, seguì passo dopo passo la lunga vicenda del palazzetto dello sport di Ogliastrillo, che considerava un simbolo di riscatto per i giovani. Scriveva perché credeva che il giornalismo dovesse migliorare la città, non descriverla soltanto.

Un uomo semplice, una coerenza assoluta

Chi lo conosceva racconta un uomo riservato, cortese, mai sopra le righe. Amava la pesca e il mare, che per lui era metafora di libertà e di silenzio. Diceva che il mare somiglia alla parola: è bello solo se lo si rispetta. Nella sua casa, tra libri e fotografie, trovava la serenità per scrivere e per pensare. La famiglia era il suo equilibrio, la misura della sua umanità. Non inseguiva notorietà, ma armonia. Credeva che la coerenza fosse la forma più alta di successo.

L’eredità di un maestro della verità

Oggi, a distanza di anni, la figura di Michele Bellipanni resta un punto di riferimento per chi ama Cefalù e crede nella forza della verità. Ha insegnato che il giornalismo non è una gara di velocità, ma una prova di onestà. Che la parola pesa, e che chi la scrive deve sentirne il peso. In tempi di superficialità e di informazione facile, la sua lezione vale più che mai: non c’è progresso senza coscienza, non c’è libertà senza responsabilità. Bellipanni non fu mai un eroe, ma un uomo giusto. E forse proprio per questo la sua voce continua a parlare, sottile e ferma, come il mare di Cefalù che amava tanto.

