Cefalù, tragedia a Mazzaforno: turista tedesco annega in mare, soccorsi tra le rocce

Un pomeriggio di sole si è trasformato in tragedia a Cefalù. Un uomo di 63 anni, turista tedesco, è annegato nelle acque di Mazzaforno, una delle baie più suggestive della costa palermitana.

L’uomo si trovava in mare quando, all’improvviso, è stato sorpreso dalle onde. Alcuni bagnanti hanno capito subito che qualcosa non andava e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. Ogni sforzo, però, è stato inutile. Il medico ha potuto solo constatare il decesso.

I soccorsi sono stati difficili. La spiaggia di Mazzaforno, incastonata tra le rocce, è raggiungibile solo attraverso sentieri ripidi. Per questo la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani ha chiesto aiuto ai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Le squadre hanno raggiunto il luogo dell’incidente e, dopo l’autorizzazione delle autorità, hanno trasportato la salma fino alla zona dove poteva arrivare il carro funebre. Sul posto anche i militari della Guardia Costiera di Cefalù e i Carabinieri della Compagnia. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale NUE 112 Sicilia Occidentale.

Mazzaforno è una delle spiagge più amate di Cefalù. Le sue acque trasparenti e il panorama mozzafiato attirano ogni anno centinaia di visitatori. Ma la bellezza del luogo nasconde a volte le insidie del mare.

Oggi, tra quelle onde, il silenzio ha preso il posto delle risate. E Cefalù si ritrova a salutare in silenzio un turista che aveva scelto il suo mare per un momento di pace.