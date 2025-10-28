La Cefalù di Bellocchio incanta Cannes: quando un film trasformò la città in vetrina mondiale

Nel 2006, per alcuni giorni, il nome di Cefalù risuonò sulla Croisette. A portarlo fin lì fu Marco Bellocchio, che scelse la cittadina normanna come cuore visivo e simbolico del suo film Il regista di matrimoni, presentato al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Un’opera raffinata e ambigua, in cui l’arte, la fede e il cinema si intrecciano in un labirinto di sguardi — e dove Cefalù diventa la scenografia vivente di un viaggio interiore.

Dietro la cinepresa, Bellocchio non cerca soltanto panorami: cerca un’anima, e la trova tra il Duomo, la Rocca e i vicoli che scendono fino al mare. In quei luoghi antichi e luminosi, il regista ambienta la rinascita del suo protagonista, Sergio Castellitto, regista disilluso che fugge da Roma per rifugiarsi in Sicilia. Le stradine di Cefalù diventano così un set sospeso tra realtà e sogno, dove la vita si mescola con la finzione e ogni scena si fa rito di riscoperta.

La presentazione a Cannes diede a Cefalù una visibilità inedita. Le immagini della città — proiettate accanto ai più grandi nomi del cinema mondiale — mostrarono al pubblico internazionale una Sicilia diversa, colta e contemplativa, lontana dagli stereotipi. Il film, candidato a numerosi David di Donatello e Nastri d’Argento, fece di Cefalù uno dei luoghi simbolo del cinema d’autore italiano.

Ancora oggi, riguardando Il regista di matrimoni, è impossibile separare la vicenda del protagonista dalla luce che avvolge la città. Bellocchio non si limita a filmare Cefalù: la trasfigura in un personaggio, silenzioso e potente, capace di raccontare il mistero stesso del cinema.

E così, dal 2006 in poi, Cefalù non è solo una meraviglia architettonica e naturale: è anche, e forse soprattutto, una pagina di grande cinema mondiale.