Le 5 montagne più alte da scalare in Sicilia

La Sicilia non è solo mare e spiagge dorate. È anche un’isola di montagne, boschi, vento e silenzi. Tra crateri e vallate, tra cime che sfiorano il cielo e panorami che si tuffano nel mare, l’isola più grande del Mediterraneo custodisce alcune delle vette più affascinanti d’Italia. Scalare le montagne siciliane significa attraversare secoli di storia e paesaggi di rara bellezza, dove la natura racconta la sua voce più autentica.

Etna, il gigante di fuoco

L’Etna, con i suoi 3.329 metri, è il vulcano attivo più alto d’Europa e la montagna simbolo della Sicilia. Sulle sue pendici, la terra fuma e respira, creando scenari che cambiano colore con la luce e le stagioni. Si parte da boschi di castagni e betulle per salire verso i campi di lava nera e i crateri fumanti, fino a un paesaggio quasi lunare che si apre verso il mare Ionio. Il Parco dell’Etna, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, offre escursioni guidate, sentieri naturalistici e, d’inverno, anche piste da sci con vista sull’azzurro del Mediterraneo. Ogni salita regala emozioni forti e il senso di trovarsi su una montagna viva, che cambia ogni giorno.

Pizzo Carbonara, la regina delle Madonie

Nel cuore del Parco delle Madonie, Pizzo Carbonara domina il paesaggio con i suoi 1.979 metri. È la seconda vetta più alta della Sicilia e una delle più amate dagli escursionisti esperti. Il sentiero che parte da Piano Battaglia conduce verso una cima dove lo sguardo spazia dalle montagne interne fino alla costa tirrenica e al mare di Cefalù. I faggi, gli aceri e gli agrifogli secolari accompagnano il cammino, mentre in primavera le radure si colorano di fiori selvatici. Chi arriva in vetta capisce perché viene chiamata la “regina delle Madonie”: è un trono naturale sospeso tra cielo e mare.

Monte San Salvatore, il cuore dei Nebrodi

Sui Nebrodi, nel nord-est della Sicilia, si trova il Monte San Salvatore, che con i suoi 1.912 metri offre una delle esperienze più autentiche per chi ama la montagna. I suoi sentieri attraversano boschi di faggi e pascoli popolati da cavalli selvaggi, daini e aquile. È un luogo dove la natura regna ancora sovrana e dove il silenzio ha il suono del vento. Il panorama che si apre dalla cima abbraccia i laghetti glaciali e le vallate verdi che fanno dei Nebrodi una delle aree più selvagge e affascinanti dell’isola.

Monte Lauro, il guardiano degli Iblei

A sud-est dell’isola, tra Ragusa e Siracusa, sorge il Monte Lauro, il punto più alto dei Monti Iblei con i suoi 1.878 metri. È una montagna dolce e silenziosa, coperta da boschi e attraversata da antichi sentieri che offrono viste spettacolari sulle colline e sull’Etna. Il Monte Lauro è anche un paradiso per gli amanti del birdwatching e per chi cerca una Sicilia diversa, più verde e raccolta. Qui la natura è protagonista assoluta e la montagna diventa un luogo di meditazione e di pace, lontano dai percorsi più battuti.

Monte Soro, la terrazza sulle Eolie

Il Monte Soro, con i suoi 1.847 metri, è la vetta più alta dei Nebrodi e una delle più panoramiche dell’isola. I suoi boschi di faggi e le sue sorgenti cristalline offrono un ambiente ideale per il trekking e le escursioni a contatto con la natura. Dalla cima, nelle giornate limpide, si può vedere il profilo delle Isole Eolie che galleggiano sull’orizzonte. È una vista che da sola vale la salita, un abbraccio tra cielo e mare che riassume l’anima stessa della Sicilia.

Un’isola che tocca il cielo

Scalare le montagne siciliane significa conoscere un’altra Sicilia, lontana dal mare ma altrettanto luminosa. È un viaggio tra vulcani, boschi e vallate, tra l’odore di zolfo e quello dei fiori selvatici. Ogni cima custodisce una storia e un’emozione: l’energia dell’Etna, la quiete di Pizzo Carbonara, il respiro antico dei Nebrodi, la dolcezza degli Iblei. È la Sicilia che non ti aspetti, quella che tocca il cielo con le sue montagne e scende fino al mare con lo stesso battito.