ll villaggio che cambiò Cefalù: dove nacque la vacanza più famosa del Mediterraneo

C’era un tempo in cui il turismo in Sicilia non esisteva ancora, e Cefalù era un piccolo gioiello affacciato sul mare, conosciuto solo da chi amava perdersi tra le sue stradine di pietra e i riflessi d’oro del Duomo. Poi arrivò un’idea folle, visionaria, rivoluzionaria. Un gruppo di francesi decise che proprio qui, tra la Rocca e la spiaggia, sarebbe nato qualcosa di mai visto prima: il primo villaggio vacanze del Mediterraneo.

Era il 1950, e il sogno si chiamava “Village Magique”, una tendopoli nata grazie all’editore della rivista Elle, pensata per le sue lettrici in cerca di mare, libertà e avventura. Le tende di cotone bianco si affacciavano sul mare, il vento portava il profumo del sale e le note delle chitarre francesi si mescolavano ai suoni delle onde. Nessuno poteva immaginare che da quel piccolo esperimento sarebbe nata la leggenda del Club Méditerranée di Cefalù.

L’inizio del turismo moderno in Sicilia

Nel giro di pochi anni, quel villaggio sperimentale divenne un fenomeno. I francesi iniziarono ad arrivare da ogni parte d’Europa, e presto anche da più lontano. Viaggiavano in treno, per due giorni e due notti, in un convoglio che sembrava già una festa. Nelle carrozze si ballava, si cantava, si sognava. Quando i vagoni si fermavano sulla piccola piazzola costruita apposta davanti al Club, a Cefalù scendevano centinaia di turisti abbronzati, felici, innamorati.

Il Club Med di Cefalù fu il primo a cambiare le regole del viaggio: non più solo camere e servizi, ma un’esperienza totale di vita, musica e socialità. Non era più “andare in vacanza”, ma vivere una vacanza. Balli fino all’alba, sport, amicizie improvvise, amori fugaci e tramonti infiniti.

Da Village Magique a mito mondiale

Nel 1957, il visionario Gilbert Trigano, fondatore del Club Méditerranée, scoprì Cefalù e ne fece il simbolo di un nuovo modo di intendere la libertà. Tra i tucul di paglia dai nomi esotici e le serate danzanti, il villaggio divenne leggenda. Qui si incrociavano studenti, artisti, viaggiatori e curiosi. Tutti uniti da un desiderio: sentirsi vivi, lontani da tutto.

Nel 1953, persino il cinema consacrò il mito: Walter Chiari e Lucia Bosè girarono proprio qui il film Vacanze d’amore, che fece impazzire i francesi per Cefalù e trasformò la località in un’icona internazionale.

L’eredità che vive ancora oggi

Oggi il Club Méditerranée non è più quello degli anni ’50, ma lo spirito di allora vive ancora. Cefalù continua a essere sinonimo di vacanza, di luce, di incontri. Quel primo villaggio ha aperto la strada a tutto il turismo moderno siciliano, ha insegnato che l’ospitalità è un’arte e che la felicità può nascere anche sotto una tenda bianca affacciata sul mare.

Chi cammina oggi lungo quella costa forse non lo sa, ma ogni granello di sabbia racconta la storia di un sogno cominciato qui: a Cefalù, dove la vacanza più famosa del Mediterraneo è diventata leggenda.