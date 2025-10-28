Carte d’identità cartacee non potranno più essere utilizzate. Ecco da quando e cosa fare

Con un importante provvedimento volto ad uniformare la disciplina dei documenti di riconoscimento ai più moderni standard di sicurezza europei, il Ministero dell’Interno, attraverso la circolare n. 76/2025, trasmessa dalla Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo in data 14 ottobre 2025, ha comunicato la prossima cessazione della validità delle Carte d’Identità rilasciate su modello cartaceo.

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo e del Consiglio, volto a garantire una maggiore sicurezza e una più agevole circolazione dei cittadini all’interno dell’Unione, tali documenti resteranno validi esclusivamente fino al 3 agosto 2026.

Dopo tale data, le carte d’identità cartacee non potranno più essere utilizzate né per l’identificazione personale né per l’espatrio, e dovranno pertanto essere sostituite con la Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), dotata di microchip e sistemi di riconoscimento elettronico conformi alle direttive europee in materia di protezione dei dati e di autenticazione digitale.

Si invitano, pertanto, i cittadini in possesso del documento cartaceo a provvedere per tempo alla richiesta della nuova Carta d’Identità Elettronica presso gli sportelli del proprio Comune di residenza, al fine di evitare disagi o interruzioni nei servizi che richiedono un documento d’identità in corso di validità.

L’adozione generalizzata della C.I.E. rappresenta un passo decisivo verso la digitalizzazione dell’amministrazione pubblica e l’integrazione europea dei sistemi di identificazione, nel segno della trasparenza, della sicurezza e dell’efficienza amministrativa.

L’ufficio dei Servizi Demografici di Cefalù ricorda che dal 3 agosto 2026 le vecchie carte di identità in formato cartaceo non avranno più valore. Si invitano i cittadini non ancora in possesso di quella elettronica, a provvedere per il nuovo rilascio.

