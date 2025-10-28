Al secondo posto dietro Ilaria Tuti: il romanzo cefaludese che sorprende l’Italia

Cefalù celebra un nuovo traguardo culturale. Il romanzo “Il Segreto del Re” di Mario Macaluso ha raggiunto il secondo posto nella classifica dei Bestseller Amazon nella categoria Fantascienza – Storia alternativa, imponendosi tra i titoli più letti in Italia. Un risultato straordinario se si considera che al primo posto figura Ilaria Tuti, scrittrice di fama nazionale e autrice dei celebri thriller dedicati alla commissaria Teresa Battaglia (Fiori sopra l’inferno, Ninfa dormiente, Fiore di roccia), mentre al terzo posto si trova Marco Buticchi, definito “il maestro dell’avventura italiana”, autore Longanesi e unico italiano inserito nella storica collana dei “Maestri dell’Avventura” accanto a Wilbur Smith e Clive Cussler.

Nel panorama dominato da grandi nomi dell’editoria nazionale, “Il Segreto del Re” brilla per la sua origine profondamente cefaludese. Il romanzo intreccia storia, fantasia e spiritualità, portando il lettore in un viaggio nel tempo che ruota intorno alla figura di Ruggero II, il grande re normanno che scelse Cefalù come luogo simbolo della sua monarchia e della sua visione del mondo. È proprio tra le pietre della Cattedrale e i silenzi della Rocca che si cela “il segreto” evocato dal titolo: una rivelazione che unisce fede, potere e conoscenza.

La copertina del romanzo, evocativa e fortemente simbolica, mostra un viandante dal volto solenne, avvolto in un saio color terra, mentre cammina con un bastone tra la Cattedrale di Cefalù e la Rocca che domina la città. L’atmosfera calda e seppiata, quasi da affresco medievale, restituisce al lettore la sensazione di un racconto sospeso tra la storia reale e la leggenda, tra la terra e il cielo, come se l’intera città fosse parte del mistero che il romanzo svela.

Essere al secondo posto in una classifica che include autori pubblicati dai più grandi editori italiani rappresenta per Mario Macaluso e per Cefalù un riconoscimento di grande valore. Un successo che conferma come la città normanna sia oggi anche un luogo di narrazione e ispirazione, capace di generare opere che trovano spazio accanto ai giganti della narrativa nazionale.

Il traguardo de “Il Segreto del Re” non è soltanto un risultato personale, ma un orgoglio collettivo per Cefalù e per chi crede nella forza culturale dei luoghi. È un libro che parla al mondo ma che nasce tra le strade, le pietre e i silenzi della città normanna, dove ogni pagina sembra risuonare dell’eco di una storia antica che ancora oggi continua a vivere.