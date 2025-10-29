La nuova riforma della Maturità: ecco come saranno gli esami. Novità anche per le gite

Con l’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati, la riforma della Maturità entra ufficialmente in vigore, segnando una svolta significativa per l’intero sistema scolastico nazionale. Non si tratta di un semplice aggiornamento dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, ma di un intervento organico che ridisegna la fisionomia della scuola italiana in chiave moderna, efficiente e orientata alla crescita integrale degli studenti.

Il provvedimento introduce infatti misure strutturali di ampio respiro: dal consolidamento del canale formativo 4+2, che collega istruzione tecnica e professionale al mondo del lavoro, fino al potenziamento della sicurezza degli edifici scolastici e alla valorizzazione del corpo docente, elemento essenziale di ogni comunità educativa.

Ulteriori disposizioni destinano nuove risorse alle scuole appartenenti al programma Agenda Sud, stanziano 240 milioni di euro per il rinnovo del contratto del personale della scuola e fissano criteri più stringenti per la sicurezza dei viaggi d’istruzione.

Una nuova centralità per l’Esame di Stato

La riforma ridisegna anche la fisionomia dell’Esame di Maturità, restituendogli quella funzione di snodo decisivo tra la formazione e la vita adulta che ne aveva ispirato le origini. “Si tratta di una svolta importante – ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – con questa riforma ridiamo senso alla Maturità, restituendo valore a un passaggio cruciale del percorso formativo delle studentesse e degli studenti, riaffermando i principi del merito, dell’impegno e della responsabilità individuale”.

Dal prossimo anno scolastico, non sarà più consentito boicottare la prova orale: chi rifiuterà volontariamente di sostenere l’esame sarà automaticamente bocciato. L’orale si concentrerà su quattro materie, individuate a gennaio di ogni anno, mentre la valutazione finale terrà conto anche dell’impegno del candidato in attività extrascolastiche particolarmente meritorie, a riconoscimento della formazione integrale della persona.

Scuola, lavoro e formazione: una filiera continua

Uno dei punti più innovativi del provvedimento è la trasformazione del modello 4+2 da sperimentale a ordinamentale. L’istruzione tecnica e professionale avrà dunque una durata di quattro anni, con programmi fortemente rinnovati e un collegamento più stretto con il mondo delle imprese e del lavoro.

Questa misura, osservano gli esperti, mira a rafforzare l’attrattiva della formazione tecnico-professionale, valorizzando le competenze pratiche e innovative in un contesto produttivo sempre più interconnesso e tecnologico.

Più risorse, più sicurezza, più qualità

“La legge – ha sottolineato ancora il Ministro – non si limita a rinnovare l’Esame, ma guarda all’intero sistema educativo. Diamo più soldi in busta paga ai docenti, più risorse per Agenda Sud, rafforziamo la sicurezza delle scuole, potenziamo la formazione dei docenti e fissiamo paletti più stringenti per i servizi di trasporto delle gite. È un ulteriore passo avanti verso una scuola che mette al centro la persona dello studente e ne accompagna la crescita con serietà e competenza”.

Questa riforma si propone dunque come una visione complessiva della scuola del futuro, dove l’educazione non è solo trasmissione di conoscenze, ma formazione della persona e del cittadino, in equilibrio tra sapere, saper fare e saper essere.