La Promozione oggi in campo: la sesta giornata accende il duello al vertice. Lascari Cefalù cerca il primato

La sesta giornata del campionato di Promozione – Girone B, in programma oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, promette scintille e incroci determinanti per i primi equilibri di classifica. Con il Città di Villafranca ancora a punteggio pieno e un gruppo di inseguitrici pronte ad approfittare di ogni passo falso, il turno si preannuncia tra i più interessanti della stagione.

Città di Villafranca – Orlandina Calcio (ore 14:30)

Match di cartello tra due squadre imbattute e in piena salute. I padroni di casa guidano la classifica con 15 punti frutto di cinque vittorie consecutive, appena un gol subito e una solidità difensiva che incute rispetto. L’Orlandina, quarta con 11 punti, vanta invece il miglior attacco del torneo (17 reti) e nessuna sconfitta. Sarà un confronto tra il muro difensivo più granitico e l’attacco più prolifico del girone: sfida che può dire molto sulla futura leadership del torneo.

Monforte San Giorgio V.D.M. – Città di Mistretta (ore 14:30)

I padroni di casa, reduci da una sola vittoria e tre sconfitte, cercano riscatto dopo un avvio complicato (5 gol fatti, 12 subiti). Il Città di Mistretta, con 6 punti e un bilancio di due vittorie e tre sconfitte, è squadra altalenante ma dotata di buona organizzazione. Scontro diretto tra due formazioni che necessitano punti pesanti per allontanarsi dalla zona bassa.

Nuova Rinascita – Polisportiva Nicosia (ore 14:30)

La Nuova Rinascita, reduce da un solo successo ma con due pareggi che testimoniano una discreta tenuta, riceve una delle squadre più in forma del campionato. La Polisportiva Nicosia (10 punti, 14 gol fatti) ha mostrato un calcio spumeggiante e offensivo, con un attacco tra i migliori. I locali dovranno opporre solidità difensiva per frenare una squadra che segna quasi tre gol a partita.

Pro Falcone – Comprensorio del Tindari (ore 14:30)

Derby dal sapore intenso tra due formazioni messinesi. Il Pro Falcone (7 punti) cerca continuità dopo un avvio positivo ma diseguale, mentre il Comprensorio del Tindari (3 punti, 4 gol fatti e 8 subiti) deve invertire la rotta per evitare di restare ancorato ai bassifondi. L’equilibrio offensivo del Falcone potrebbe fare la differenza contro una difesa ancora troppo vulnerabile.

Torregrotta 1973 – Città di Galati (ore 14:30)

Sfida tra squadre in difficoltà. Il Torregrotta (4 punti) non vince da quattro turni e deve ritrovare compattezza; il Città di Galati, fanalino di coda con un solo punto e 16 gol subiti, cerca il primo successo stagionale. Scontro che vale morale e futuro.

Aluntina – Santangiolese Calcio (ore 15:00)

Due squadre che si specchiano: entrambe a metà classifica, entrambe desiderose di dare continuità. L’Aluntina (7 punti, differenza reti in equilibrio) appare più solida; la Santangiolese (3 punti, nessuna vittoria ma tre pareggi) dovrà finalmente rompere l’incantesimo del pari per uscire dal limbo. Gara incerta, aperta a ogni risultato.

Futura – Lascari Cefalù (ore 15:00)

Partita di altissima classifica e forse la più attesa dopo Villafranca-Orlandina. La Futura, terza con 12 punti, ha segnato 10 gol ma ne ha subiti 11, segno di una fase difensiva fragile. Il Lascari-Cefalù, secondo con 13 punti e ancora imbattuto, rappresenta il miglior equilibrio tra attacco e difesa: 10 reti fatte e solo 5 incassate. Scontro diretto che vale il titolo di principale rivale del Villafranca: spettacolo garantito.

Gangi – Pro Mende Calcio (ore 15:00)

Il Gangi, ancora fermo a 3 punti e reduce da quattro sconfitte in cinque gare, affronta una Pro Mende solida e cinica (9 punti, tre vittorie e due sconfitte). I numeri parlano chiaro: il Gangi segna poco (4 gol) e subisce troppo (10). Gli ospiti partono favoriti, ma l’orgoglio madonita potrebbe rendere la sfida meno scontata di quanto dica la classifica.



Designazioni arbitrali – 6ª giornata

CITTÀ DI VILLAFRANCA – ORLANDINA CALCIO

Arbitro: Kevin Cono Butera (Barcellona P.G.)

Assistenti: Marco Bucca, Antonino Bellante (Barcellona P.G.)

MONFORTE SAN GIORGIO V.D.M. – CITTÀ DI MISTRETTA

Arbitro: Domenico Calanna (Acireale)

Assistenti: Santi Emanuel Ranno, Alassane Pirrone Barry (Catania)

NUOVA RINASCITA – POLISPORTIVA NICOSIA

Arbitro: Giovanni Maggione (Palermo)

Assistenti: Pietro Fardella, Gaspare Piranio (Palermo)

PRO FALCONE – COMPRENSORIO DEL TINDARI

Arbitro: Gabriele Fiamingo (Messina)

Assistenti: Giuseppe Calarese, Fabrizio Macrìs (Messina)

TORREGROTTA 1973 – CITTÀ DI GALATI

Arbitro: Gaspare Karol Tuzzolino (Palermo)

Assistenti: Giuseppe Marino (Palermo), Salvatore Totaro (Messina)

ALUNTINA – SANTANGIOLESE CALCIO

Arbitro: Mirko Currò (Messina)

Assistenti: Antonino Spanò, Enrico Oteri (Messina)

FUTURA – LASCARI CEFALÙ

Arbitro: Karim La Franca (Messina)

Assistenti: Mattia Nicolò Aiello (Catania), Andrea Caglià (Acireale)

GANGI – PRO MENDE CALCIO

Arbitro: Sandro Antonio Arena (Catania)

Assistenti: Nicola Conticello (Catania), Francesco Conti (Enna)

Tutte le gare avranno inizio alle ore 14:30, eccetto quelle programmate per le ore 15:00 sui campi di San Marco d’Alunzio, Brolo e Gangi.