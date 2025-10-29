“Mario e il mago”: quando Thomas Mann trovò a Cefalù la sua Torre di Venere

Nel 1994 l’attore e regista austriaco Klaus Maria Brandauer, celebre per le sue interpretazioni in Mephisto e Out of Africa, scelse Cefalù come cuore visivo e simbolico del suo film Mario e il mago, tratto dall’omonimo racconto di Thomas Mann. La novella, scritta nel 1930, nasceva come una riflessione politica e morale sull’Europa dell’epoca: dietro la vacanza estiva di una famiglia tedesca si nasconde la parabola inquietante del fascino del potere e della perdita della libertà individuale. Nel film, Brandauer decide di spostare la storia dalla costa toscana a quella siciliana, trovando in Cefalù la perfetta incarnazione di quella Torre di Venere immaginata da Mann, una città luminosa e seducente ma capace, sotto la sua bellezza, di nascondere un oscuro presagio.

Cefalù, una città che diventa racconto

Le scelte di regia non furono casuali. Brandauer cercava un luogo capace di fondere realtà e simbolo, e in Piazza Duomo, Via Nicola Botta e Corso Ruggero trovò la scenografia naturale ideale per raccontare il suo dramma morale. Piazza Duomo, con la maestosità della Cattedrale normanna, ospita una delle scene più memorabili: la corsa dei camerieri, un momento solo in apparenza leggero, che nel contrasto tra sacro e profano diventa quasi un rito collettivo. Nella Via Nicola Botta, percorsa in carrozza dai coniugi Fuhrmann, la luce della luna si riflette sulle pietre antiche e trasforma il loro arrivo in paese in una vera discesa nell’incanto mediterraneo. Lungo il Corso Ruggero, invece, la macchina da presa si insinua tra balconi e finestre, restituendo la vita quotidiana di una città che sembra osservare, silenziosa, il destino dei protagonisti.

La luce che rivela e inganna

La luce di Cefalù è il personaggio invisibile del film. Calda e dorata di giorno, argentea e fragile di notte, diventa una lente attraverso la quale Brandauer esplora i temi di Thomas Mann: il rapporto tra libertà e soggezione, tra bellezza e dominio, tra desiderio e paura. Nelle ore del tramonto, quando il mare e il cielo si confondono, Cefalù appare come un luogo fuori dal tempo, dove la vacanza spensierata si trasforma in inquietudine. È in questo scenario che il mago Cipolla, incarnazione del potere ipnotico e manipolatore, esercita la sua fascinazione sulle masse. Il dramma si consuma lentamente, tra gli sguardi e i silenzi, fino all’atto finale di ribellione: l’uccisione del mago da parte di Mario, gesto di liberazione che scioglie il sortilegio e restituisce dignità all’uomo.

Cefalù come metafora dell’anima europea

Brandauer non scelse Cefalù soltanto per la sua bellezza, ma per ciò che rappresenta. La città, incastonata tra mare e roccia, racchiude l’essenza del Mediterraneo: luce e ombra, silenzio e rumore, splendore e malinconia. In Mario e il mago, Cefalù è il volto di un’Europa sospesa tra civiltà e barbarie, tra arte e paura, tra il desiderio di libertà e la tentazione dell’obbedienza cieca. Le sue strade diventano una metafora visiva di questo conflitto: ordinate e pacifiche in superficie, ma percorse da un brivido sotterraneo che scorre come un’eco di tempesta. È una città che guarda, che ascolta, che avverte. E nel silenzio delle sue pietre si riflette la fragilità dell’uomo moderno.

Un capolavoro di eleganza e inquietudine

Con Mario e il mago, Cefalù entra di diritto nella storia del cinema europeo d’autore. Il film, coproduzione tra Italia, Germania, Austria e Francia, unisce la grazia di attori come Julian Sands, Anna Galiena e lo stesso Brandauer, alla fotografia di Lajos Koltai, capace di trasformare ogni scorcio in un quadro dipinto di luce. Il risultato è un’opera raffinata, dove la Sicilia non è folclore ma pensiero visivo, un paesaggio che parla la lingua della filosofia e della letteratura. In quelle immagini, Cefalù diventa non solo luogo, ma idea: la soglia fra la realtà e il sogno, fra l’umano e il simbolico.

Un’eredità di luce e memoria

Oggi, a distanza di trent’anni, il film conserva intatta la sua potenza visiva e morale. Le scene girate a Cefalù continuano a emozionare chi le riscopre, perché raccontano una città che non invecchia: bella e inquieta, chiara e misteriosa, viva e silenziosa allo stesso tempo. Mario e il mago ha consegnato a Cefalù un posto nel firmamento del grande cinema, accanto a opere come Nuovo Cinema Paradiso e Il regista di matrimoni. Guardare quel film oggi significa vedere non solo una storia, ma una città che parla con la luce, che accarezza l’anima e la interroga.

Nell’immagine: l’insolita gara di velocità fra i camerieri locali che si corre in Piazza Duomo a Cefalù.