Avviso pubblico del Comune di Cefalù: sorteggio per la concessione della palestra comunale

Il Comune di Cefalù rende noto che, in esecuzione dell’avviso pubblico del 24 settembre 2025, relativo alla concessione in uso temporaneo e non esclusivo della palestra di proprietà comunale sita presso il plesso R. Porpora dell’Istituto Comprensivo “N. Botta”, destinata alle associazioni sportive dilettantistiche, si procederà a sorteggio pubblico per la definizione del calendario di utilizzo dell’impianto.

Il sorteggio avrà luogo il 30 ottobre 2025, alle ore 10:30, presso la sede del Settore Patrimonio ed Attività Produttive, in via Falcone e Borsellino.

Si sottolinea che, in conformità all’art. 7 dell’avviso, l’iniziativa del sorteggio si è resa necessaria (Art. 13 del Bando) considerato che le associazioni interessate non hanno raggiunto un accordo autonomo sull’utilizzo della palestra. In tal caso, il calendario verrà assegnato d’ufficio mediante procedura pubblica, garantendo trasparenza e imparzialità.