Vuoi essere inserito nell’albo scrutatori del Comune di Cefalù? Ecco come fare.

Municipio della Città di Cefalù Ufficio Elettorale
Il Sindaco di Cefalù, visto che ai sensi dell’art.9 della Legge 30 aprile 1999 n.120 e successive modificazioni ed integrazioni, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico Albo delle persone idonee all’Ufficio di Scrutatori di Seggio Elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda.
INVITA
Gli elettori che desiderano essere inclusi nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio Scrutatori di Seggio Elettorale, ove fossero interessati, possono presentare domanda entro il 30 novembre 2025 presso questo Comune.
Si precisa che l’inclusione nel predetto Albo è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
essere elettori del Comune;
avere assolto agli obblighi scolastici.
Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore coloro che si trovano nelle condizioni di cui all’Art.23 del Testo Unico delle Leggi Elettorali.