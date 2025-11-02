Una grande festa di sport: oltre 250 giovani calciatori protagonisti allo Stadio Martino Ilardo di Lascari

LASCARI – È stata una giornata di calcio giovanile dal sapore autentico quella vissuta allo stadio Martino Ilardo, dove oltre 250 bambini hanno dato vita a una vera e propria festa dello sport. Spalti gremiti, entusiasmo contagioso, e un’atmosfera di pura condivisione hanno fatto da cornice al primo incontro del ciclo di eventi che si svilupperanno nel medesimo impianto, in attesa della riapertura del campo Santa Barbara.

Protagoniste della manifestazione sono state le categorie Esordienti, Pulcini e Primi Calci, che si sono confrontate in mini partite da 20 minuti, all’insegna della lealtà, del rispetto e del divertimento. In campo 18 squadre appartenenti a 10 società provenienti da tutta l’area delle Madonie: Cefalù, Cerda, Atletico Campofelice, Real Caltavuturo, Collesano, Castelbuono, Petralia, Polizzi, oltre alle formazioni di casa dell’Academy Calcio.

Elemento distintivo della giornata è stata la sperimentazione dell’autoarbitraggio, secondo le più recenti linee guida della F.I.G.C. in tema di formazione etica e responsabilizzazione dei giovani atleti. Una scelta che ha suscitato grande interesse tra tecnici e osservatori, configurandosi come un passo avanti nel percorso educativo del calcio di base, dove i ragazzi imparano non solo a giocare, ma anche a decidere insieme e rispettare le regole.

L’Academy Calcio, espressione della sinergia tra Lascari-Cefalù, Real Sport e ASD Cefalù Calcio, ha partecipato con due squadre Esordienti, tre squadre Pulcini e due Primi Calci, a conferma della vivacità di un vivaio in continua crescita e del lavoro congiunto tra tecnici e dirigenti nel promuovere una cultura sportiva fondata sui valori educativi e sociali del calcio.

Più che una competizione, l’evento ha rappresentato un incontro tra comunità, un’occasione per condividere esperienze e passioni, per riscoprire il calcio come gioco formativo, palestra di vita e di amicizia.

