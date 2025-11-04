Schimmenti Domenico: le condoglianze della scuola

Condoglianze per la collega Lorella Schimmenti per la morte del padre, il signor Domenico Schimmenti

Cara Lorella,

in questo momento di immenso dolore per la perdita del tuo caro papà, il Dirigente scolastico, i docenti, i tuoi alunni e tutto il personale dello “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato” desiderano esprimerti la più sincera vicinanza e partecipazione al tuo lutto. Con tutto il nostro affetto abbracciamo te e la tua famiglia. Il ricordo del tua caro papà e dell’amore che vi ha uniti possa essere per voi conforto e forza in ogni momento.

Sentite condoglianze

l’intera comunità scolastica dello “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato”