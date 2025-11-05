Grande successo per l’Open Day Itinerante della Prevenzione a Lascari. Presente anche il Lions Club Cefalù

Grande successo per l’Open Day Itinerante della Prevenzione a Lascari

Una giornata dedicata alla salute, alla comunità e alla sensibilizzazione sanitaria

Ha riscosso un grande successo la tappa lascarese dell’Open Day Itinerante della Prevenzione, promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, svoltasi martedì 4 novembre presso l’atrio antistante il plesso scolastico di via Kennedy n. 5. L’iniziativa, fortemente voluta per sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli screening e della diagnosi precoce, ha coinvolto un vasto pubblico e ha registrato un’ampia partecipazione di cittadini durante l’intera giornata, dalle ore 10.30 alle 16.30.

A salutare l’evento sono intervenute le autorità locali: il Sindaco di Lascari, Francesco Schittino, il Vice Sindaco, Caterina Provenza, e l’Assessore Aldo Arrigo, che hanno espresso il loro apprezzamento per la valenza sociale dell’iniziativa e per la presenza costante dell’ASP sul territorio. Al loro fianco, il Direttore del Distretto sanitario di Cefalù, dott. Amedeo Casiglia, che ha sottolineato come la prevenzione resti la via più efficace per tutelare la salute pubblica e ridurre l’impatto delle malattie croniche e oncologiche.

La giornata ha visto anche la partecipazione attiva della Pro Loco di Lascari, che ha collaborato all’accoglienza dei cittadini, e del Lions Club di Cefalù, presente con una folta delegazione, testimonianza di un impegno condiviso nel campo della salute e del servizio alla comunità.

Presenti i Lions dei Club Madonie e Termini Imerese.

Le équipe sanitarie dell’ASP di Palermo hanno offerto un ampio ventaglio di servizi gratuiti ad accesso diretto: dagli screening visivi e logopedici pediatrici (per bambini dai 3 agli 8 anni), agli esami di prevenzione oncologica (mammografia, Pap-test, HPV test e Sof Test), fino alle attività di prevenzione cardiovascolare, diabetologica e dermatologica, con uno specifico spazio dedicato allo screening del melanoma. Molto apprezzati anche i controlli audiometrici, le vaccinazioni e lo sportello per le cure ai meno abbienti del progetto PNES.

Un’attenzione particolare è stata riservata al benessere animale, grazie alla presenza del servizio veterinario dell’ASP, impegnato nell’impianto gratuito dei microchip e nella sensibilizzazione sulla prevenzione del randagismo — segno di un approccio integrato alla salute, che abbraccia l’intera comunità secondo la visione One Health.

La tappa di Lascari ha confermato l’efficacia del modello dell’Open Day Itinerante, capace di coniugare prevenzione, informazione e prossimità ai cittadini, trasformando la salute in un valore condiviso e partecipato.

Un’iniziativa che ha reso ancora una volta evidente quanto la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa tradursi in una concreta promozione del benessere collettivo.

Le foto non ritraggono pazienti ma le autorità locali in visita ai Medici, Personale Asp e Volontari.

