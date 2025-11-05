La Giornata Diocesana della Gioventù si terrà a Lascari. Ecco quando



Domenica 23 novembre a Lascari si terrà la Giornata Diocesana della Gioventù, in occasione della LX Giornata Mondiale. Seguendo il tema proposto da Papa Leone XIV lo slogan scelto per la giornata è “Amici, testimoni e missionari” legato al brano biblico “Che cercate? Venite e vedrete” Gv 1,35-42.

Sarà una giornata di amicizia per riscoprire l’amore di Cristo nostro compagno di strada, pronto ad ascoltare, dare fiducia, motivare il nostro cammino, dare voce ai nostri desideri.

Di seguito il programma della giornata

ore 12.30

-Arrivi e accoglienza presso Piazza del Popolo

-Aggiungi un posto a tavola! Spaghettata insieme a cura dell’Associazione “La Maidda”*

ore 14.15 Animazione a cura del gruppo dei giovani di Lascari e delle Suore Figlie della Croce

ore 15.00 Divisione in gruppi e attività

ore 17.00 Pellegrinaggio con la Croce dei giovani verso la Chiesa di San Michele

ore 18.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Giuseppe

ore 19.00 Conclusione e partenze

*Ogni comunità porterà dolci tipici da condividere al termine del pranzo

La Diocesi metterà a disposizione alcuni pullman con un contributo simbolico di 2 euro.

Adesioni entro e non oltre il 17 novembre. Rivolgersi anche al proprio Parroco o alla Segreteria organizzatica diocasana.