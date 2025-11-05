Serie D Femminile di Volley: equilibrio perfetto. La Sicilia in Vacanza Kepha di Cefalù in trasferta

Serie D Femminile – Girone A: equilibrio perfetto dopo la prima giornata, ora si prepara la seconda tornata di sfide

Nel campionato di Serie D femminile – Girone A, la classifica dopo la prima giornata presenta una situazione di totale equilibrio nella zona alta: cinque squadre a punteggio pieno, tutte vittoriose al debutto e con indicatori statistici molto vicini. Nessun 3 – 2. Le differenze emergono soltanto nei quozienti set e punti, che delineano un primo, interessante profilo tecnico delle formazioni.

Le sfide del weekend

AV Costruzioni Volley Primula – Encierro New Efebo Volley

Capolista per quoziente punti (1,53), la Volley Primula si presenta al secondo turno con il miglior rapporto tra punti fatti e subiti (75-49) e nessun set concesso. Di fronte, Encierro New Efebo, ultima in graduatoria, che ha chiuso con quoziente set 0,33 e differenziale negativo di 26 punti (72-98). Sulla carta, il confronto offre l’occasione per verificare se il margine statistico della Primula rifletta un reale divario tecnico o sia effetto di un avvio favorevole.

Palermo Mondello Volley – Sicilia in Vacanza Kepha 2.0

Entrambe a quota 3 punti, ma con parametri differenti: Mondello ha ottenuto una vittoria netta (3-0) e mantiene un quoziente set perfetto (—), mentre la Kepha di Cefalù ha disputato un incontro più combattuto (3-1), con il miglior quoziente set del gruppo (3,00) e un’eccellente media punti (98-72, QP 1,36). Si tratta di una sfida di vertice in piena regola, che confronterà la solidità difensiva del Mondello con la potenza offensiva delle cefaludesi, impegnate nella loro prima trasferta stagionale.

Hora Volley 2024 – US Volley Bagheria

La Hora Volley, reduce da un 3-1 con quoziente set 3,00 ma con margine punti ridotto (92-83, QP 1,11), ospita una Bagheria che ha faticato nella prima uscita (0-3, QP 0,78). Statistiche alla mano, la compagine di casa dovrà migliorare la gestione dei finali di set, mentre per le bagheresi il confronto rappresenta un test di crescita contro una squadra in forma.

G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – ASD Volley Sport Alcamo

Due squadre ancora a quota zero punti ma con prestazioni iniziali diverse: Alcamo ha portato a casa un set (1-3) e mantiene un buon quoziente punti (0,90), mentre Pallavolo 2000 ha subito un netto 0-3, il peggior quoziente set del gruppo (0,00). I numeri suggeriscono un confronto più equilibrato di quanto la classifica lasci intendere, con Alcamo che parte da una leggera superiorità statistica.

Volley Palermo – AS Kunos Cinisi

Chiude il turno il confronto tra due realtà agli antipodi della prima giornata: Volley Palermo, seconda per quoziente punti (1,44) e set vinti a zero, affronta il Kunos Cinisi, che ha incassato un netto 0-3 (QP 0,65). Anche qui, il dato di 75 punti realizzati in tre parziali indica una squadra palermitana già ben rodata, mentre Cinisi dovrà invertire la tendenza negativa soprattutto nei parziali iniziali.

Classifica dopo la 1ª giornata

AV Costruzioni Volley Primula – 3 pt (QS — | QP 1,53)

2. Volley Palermo – 3 pt (QS — | QP 1,44)

3. Palermo Mondello Volley – 3 pt (QS — | QP 1,28)

4. Sicilia in Vacanza Kepha 2.0 – 3 pt (QS 3,00 | QP 1,36)

5. Hora Volley 2024 – 3 pt (QS 3,00 | QP 1,11)

6. ASD Volley Sport Alcamo – 0 pt (QS 0,33 | QP 0,90)

7. Encierro New Efebo Volley – 0 pt (QS 0,33 | QP 0,73)

8. US Volley Bagheria – 0 pt (QS 0,00 | QP 0,78)

9. G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. – 0 pt (QS 0,00 | QP 0,69)

10. AS Kunos Cinisi – 0 pt (QS 0,00 | QP 0,65)

Dopo una sola giornata, il Girone A si presenta estremamente livellato: cinque squadre imbattute e un margine minimo nei rapporti punti indicano un campionato che si preannuncia denso di equilibrio. Le cifre raccontano una Kepha concreta e offensiva, una Primula solida e compatta, e un Mondello che unisce efficienza e regolarità.

Per ora, a parlare non sono le previsioni, ma i numeri, e dicono che ogni set – più ancora di ogni partita – potrebbe già valere una posizione in classifica.

