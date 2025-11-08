Tre punti panoramici imperdibili a Cefalù: dove lo sguardo incontra la Storia

Cefalù, con la sua silhouette che fonde mare e roccia, è una città che non si contempla soltanto dal basso. Per coglierne la grazia più autentica, bisogna elevarsi, seguire la luce che muta sulle pietre del Duomo e sulle onde, e lasciarsi guidare dai suoi belvedere naturali. Tre punti, in particolare, offrono prospettive uniche, di grade respiro: la Collina del Pisciotto, il Molo Vecchio, e il Belvedere di Santa Lucia. Per chi ama la fotografia panoramica (per i non esperti consigliamo un obbiettivo grandangolare (14–24 mm o 16–35 mm) e un teleobiettivo medio, tipo un 70 – 200. Per chi cerca poesia: fisso 35 mm f/1.4. Treppiedi e comando scatto remoto sarebbero consigliati). Tratteremo a parte la Rocca, luogo panoramico particolare, tra Mito e Leggenda, tra Storia e Natura. E così altri interessanti luoghi panoramici.

1. La Collina del Pisciotto – Il respiro alto della città

La Collina del Pisciotto, una terrazza naturale che domina Cefalù con una vista ampia e composta. Da qui la città si stende verso oriente, con le case addossate alla rocca come un presepe di pietra, e il mare che si apre in un azzurro liquido e profondo.

Al tramonto, quando la luce si fa dorata, questo è il luogo perfetto per percepire la continuità fra cielo e terra, fra antico e presente. Un punto d’osservazione privilegiato per fotografi e sognatori. La strada, che si diparte dalla circonvallazione, è ripida e stretta. Non facile trovare dove parcheggiare l’auto. Fare molta attenzione, e occhio agli specchi nelle curve.



2. Il Molo Vecchio – Dove il cinema ha trovato la luce

Sul lato occidentale del centro storico, il Molo Vecchio è forse il più iconico dei panorami cefaludesi. Celebre per aver ospitato scene di film indimenticabili – tra cui Nuovo Cinema Paradiso – conserva ancora l’anima autentica di un approdo di pescatori.

Da qui la città si apre alla Storia: il profilo delle mura, le Torri severe del Duomo che si intravedono, la geometria perfetta delle case che sembrano emergere direttamente dal mare. All’alba, la luce filtra tra le onde e accarezza le pietre con riflessi color miele. Al crepuscolo, invece, il molo si trasforma in un palcoscenico di silenzio e nostalgia.



3. Belvedere di Santa Lucia – La città come in un sogno

Sulla SS 113, poco fuori dal centro urbano, il Belvedere di Santa Lucia offre uno dei colpi d’occhio più emozionanti di tutta la costa tirrenica. Guardando verso est, la città di Cefalù appare in tutta la sua armonia: la Rocca che la protegge come un’antica sentinella, il Duomo che domina la scena con le sue torri, e il mare che si stende infinito.

È il luogo ideale per una sosta al tramonto o per ammirare la luna che si riflette sull’acqua. Qui, la città sembra sospesa fra mito e realtà, un piccolo gioiello incastonato fra la pietra e la Storia.



Visitare Cefalù è un’esperienza sensoriale totale, ma vederla dall’alto – o dal punto giusto – significa comprenderne il ritmo segreto.

Che sia il silenzio della Collina, la suggestione cinematografica del Molo Vecchio, o la dolce vastità del Belvedere di Santa Lucia, ogni panorama racconta un volto diverso della stessa bellezza: quella di una città che vive da secoli sospesa fra terra e mare, fra umano e divino.

Poi consigliamo entrare nel centro storico cittadino … per viverne il Mito.