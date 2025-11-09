Karate, la cefaludese Sofia Zito terza al Regionale juniores

Domenica 2 novembre, al Palazzetto dello Sport di Caltagirone, si è svolta la fase regionale di qualificazione ai Campionati Nazionali Juniores (16-17 anni), nelle specialità di kata e kumite.

La Bushido Lascari ha preso parte alla competizione con tre giovani atleti impegnati nel kumite, disciplina di combattimento a punti a contatto controllato in cui esperienza, velocità e competenza tecnica fanno la differenza.

Con l’obiettivo di accumulare esperienza e confrontarsi con un livello più alto, i tre atleti della categoria Cadetti hanno deciso di cimentarsi nella classe Juniores. Il regolamento FIJLKAM, infatti, consente ai cadetti quindicenni di partecipare alle selezioni regionali della classe di età superiore.

A distinguersi è stata la giovane cefaludese Sofia Zito, che con grinta e determinazione conquista il terzo gradino del podio.

I compagni di dojo Gero Costanza Gaglio (assente nella foto) e Michele Accardi – vicecampione regionale Cadetti 2025 – si sono invece fermati rispettivamente al 7° e 11° posto, in una gara intensa, dal livello tecnico particolarmente elevato ma decisamente poco fortunata.

«Non è stata una gara brillante, ma porteremo con noi l’esperienza maturata in questa difficile classe di età, prossima alla Seniores», ha commentato il Maestro Stefano Pernice, che insieme a tutto il dojo Bushido Lascari si è congratulato con i suoi ragazzi per l’impegno, la determinazione e la volontà di mettersi in gioco.

Un risultato che rappresenta un passo importante nel percorso di crescita e maturità agonistica, fondamentale per affrontare con consapevolezza il futuro passaggio dalle competizioni giovanili a quelle degli adulti.