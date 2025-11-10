Da lunedì a domenica: come cambierà il tempo in Sicilia, da Palermo a Cefalù

Cefalù, 10 novembre 2025 – L’autunno siciliano si mostra in tutta la sua varietà. La settimana che inizia oggi sarà caratterizzata da un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un inizio all’insegna della pioggia e del vento e un weekend che promette invece sole, temperature miti e mari più calmi.

Lunedì e martedì: instabilità e piogge sparse

La prima parte della settimana si presenta instabile su gran parte dell’Isola. A Cefalù e Palermo sono previste piogge intermittenti, più intense nelle ore mattutine di lunedì, con schiarite temporanee nel pomeriggio. Le temperature si manterranno tra i 15 e i 19°C, con venti moderati da Ovest-Nord-Ovest e mare mosso.

Martedì le precipitazioni si attenueranno gradualmente, ma la nuvolosità resterà diffusa, soprattutto lungo la fascia tirrenica.

Mercoledì e giovedì: ritorna il sole, ma con venti freschi

A metà settimana, un miglioramento deciso interesserà la Sicilia occidentale. Il cielo si presenterà poco nuvoloso su Palermo, Trapani e Cefalù, con sole alternato a leggere velature. Le temperature saliranno leggermente, toccando i 20°C nelle ore centrali della giornata.

I venti, ancora moderati da Ovest, tenderanno a indebolirsi entro giovedì, rendendo più tranquillo anche il moto ondoso: il mare passerà da “mosso” a “quasi calmo” nel pomeriggio.

A Cefalù tutti vogliono conoscere il segreto Il Segreto del Re di Mario Macaluso Il romanzo che svela il mistero custodito da nove secoli nel cuore di Cefalù. 🔎 Scopri di più su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Venerdì e sabato: clima mite e giornate più limpide

Il fine settimana porterà con sé un sensibile miglioramento. Le temperature si porteranno sui 22°C lungo la costa nord, con punte di 23°C nel messinese e nel palermitano. L’aria resterà limpida e asciutta, favorita da venti deboli di brezza marina.

Sarà un momento ideale per chi vorrà godersi una passeggiata sul lungomare di Cefalù o visitare i borghi dell’entroterra, con un clima più primaverile che autunnale.

Domenica: sole e mare ancora invitanti

La giornata di domenica si preannuncia serena e mite su tutta la costa tirrenica, con massime comprese tra 21 e 23°C. Anche il mare, con una temperatura dell’acqua di circa 20°C, manterrà un aspetto tranquillo, “poco mosso” o addirittura “quasi calmo”.

Sulle zone interne e sui rilievi, invece, le temperature saranno leggermente più basse, con minime intorno ai 13°C e assenza di precipitazioni significative.

In sintesi

Dopo un avvio di settimana grigio e piovoso, la Sicilia ritroverà il sole e un clima più dolce. Le previsioni a medio termine indicano un’alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo, che dovrebbe garantire stabilità almeno fino a martedì 18 novembre.

Una settimana, dunque, che racconta l’autunno più autentico dell’Isola: variabile, luminoso e sorprendentemente mite, da vivere tra mare e colline, tra il rumore della pioggia e il ritorno del sole sulle pietre dorate di Cefalù.