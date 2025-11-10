Dietro ogni parola de «Il Segreto del Re» ci sono anni di studio e passione

Ogni romanzo ha un’anima, ma alcuni nascono da un respiro più profondo: quello della memoria, della ricerca e dell’amore per la propria terra. È così che è nato «Il Segreto del Re» di Mario Macaluso, un’opera che oggi incanta i lettori di tutta Italia ma che ha alle spalle un lungo percorso di studio, di silenzi e di dedizione.

Un’idea nata dal cuore di Cefalù

L’ispirazione è arrivata a Cefalù, tra la luce che scende dalla Rocca e il profilo delle due torri della Cattedrale normanna. Qui, dove ogni pietra sembra avere qualcosa da raccontare, è nata la domanda da cui tutto ha avuto inizio: chi era davvero Ruggero II, l’uomo che fece di Cefalù il cuore del suo regno spirituale?

Da questa domanda è cominciato un viaggio che ha portato l’autore a riscoprire documenti, leggende, manoscritti e tracce dimenticate di un sovrano che la storia aveva spesso raccontato solo in parte.

La ricerca storica: un mosaico di verità e intuizioni

Macaluso ha lavorato per anni alla ricostruzione dei luoghi e dei fatti. Tra le pagine del romanzo si avverte la precisione dello storico e la sensibilità del narratore. Nulla è casuale: le descrizioni del Duomo, del chiostro, delle vie medievali di Cefalù e delle botteghe artigiane nascono da un’attenta osservazione e da un profondo rispetto per la storia locale.

Ogni dettaglio – una finestra, una pietra, un nome inciso su un’arcata – è stato studiato per riportare alla luce una Sicilia autentica, quella che unisce il mondo arabo, bizantino e normanno in una sola anima.

La scrittura: un lavoro di ascolto e di tempo

Scrivere “Il Segreto del Re” non è stato solo un atto creativo, ma un cammino di ascolto. L’autore ha raccontato più volte di aver “scritto lentamente, come chi scava nel silenzio di una città che parla solo a chi sa attendere”.

Ogni capitolo è stato costruito come una piccola architettura, dove la parola non descrive soltanto ma costruisce senso, restituendo voce alle cose taciute.

La scelta di uno stile sobrio, evocativo e al tempo stesso intenso nasce dal desiderio di far percepire al lettore non solo ciò che accade, ma anche ciò che si sente, si intuisce, si teme o si ricorda.

Un romanzo che unisce passato e identità

Dietro “Il Segreto del Re” c’è un progetto più grande: restituire alla città di Cefalù e alla Sicilia il ruolo che meritano nella memoria culturale europea. Non solo come sfondi di una storia, ma come protagonisti di una civiltà fatta di dialogo, di cultura e di umanità.

Ruggero II, in questo senso, non è solo il sovrano del romanzo: è il simbolo di un tempo in cui la politica e la spiritualità cercavano ancora equilibrio, e in cui la bellezza aveva il potere di unire i popoli.

La passione che continua

Oggi, dopo il successo del libro e la sua traduzione in inglese (“The King’s Secret”), l’autore continua a ricevere messaggi da lettori, studiosi e amanti della Sicilia che si riconoscono nelle sue pagine.

Perché, come racconta lui stesso, “ogni lettore che si ferma davanti al Duomo di Cefalù dopo aver letto il romanzo, non guarda più la città con gli stessi occhi”.

E forse è proprio questo il segreto più grande del libro: aver trasformato la storia in emozione e la memoria in luce.

