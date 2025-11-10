Impresa d’autore a Villafranca: il Lascari Cefalù piega la capolista e si lancia verso la vetta

Villafranca Tirrena – È una di quelle giornate destinate a restare nella storia recente della Polisportiva Lascari Cefalù. Nella cornice dello stadio di Villafranca, sotto lo sguardo di un pubblico numeroso e appassionato, i giallorossi di mister Comito hanno firmato una vittoria di prestigio contro la capolista imbattuta, imponendosi 1-0 con una prestazione di straordinaria maturità tattica e caratteriale.

Il tecnico cefaludese, alle prese con una formazione rimaneggiata e ben sei Juniores in distinta, si affida a un 3-5-2 equilibrato e coraggioso. La scelta si rivela subito vincente: squadra corta, reparti compatti e ripartenze letali. Al 15’, la giocata che decide la gara: Luca Monaco (nella foto) accende la scintilla, parte palla al piede, dribbla due avversari, supera il portiere e deposita in rete con freddezza da bomber navigato. È il gol che gela il Villafranca e infiamma la panchina ospite.

La reazione dei padroni di casa è timida, contenuta dall’ottimo assetto difensivo giallorosso. Al 40’ l’unico vero brivido: conclusione rasoterra di Assensio, ma Mario Mammano si esalta con un intervento felino, salvando il risultato e consolidando la sua reputazione di “Super Mario” tra i pali.

Nella ripresa il Villafranca prova ad alzare il baricentro, ma il trio difensivo formato da Fazio, Portera e il giovane Prestigiovanni chiude ogni varco, trasformando la propria metà campo in un fortino. Al triplice fischio del 96’, esplode la gioia della formazione ospite: impresa compiuta, tre punti pesantissimi e primato avvicinato.

Mister Comito, autentico architetto del gruppo, ha saputo reinventare la squadra con intelligenza, trovando soluzioni anche in condizioni di emergenza. La sua creatura resta l’unica imbattuta del girone, con 10 risultati utili consecutivi e la consapevolezza crescente di potersela giocare con chiunque.

RISULTATI – 8ª Giornata (8-9 novembre 2025)

Città di Villafranca – Lascari Cefalù 0-1

Monforte San Giorgio – Città di Galati 1-4

Comprensorio del Tindari – Santangiolese 2-2

Pro Falcone – Pro Mende 5-1

Torregrotta 1973 – Nuova Rinascita 1-2

Aluntina – Città di Mistretta 3-1

Futura – Polisportiva Nicosia 0-0

Gangi – Orlandina 1-2

CLASSIFICA PROMOZIONE – GIRONE B (8ª GIORNATA)

1 Città di Villafranca – 21 punti (8 gare, 7 vittorie, 0 pareggi, 1 sconfitta, 15 gol fatti, 2 subiti, differenza reti +13)

2 Lascari Cefalù – 20 punti (8 gare, 6 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 16 gol fatti, 8 subiti, +8)

3 Futura – 17 punti (8 gare, 5 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta, 16 gol fatti, 16 subiti, 0)

4 Orlandina Calcio – 15 punti (8 gare, 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 21 gol fatti, 12 subiti, +9)

5 Polisportiva Nicosia – 15 punti (8 gare, 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 17 gol fatti, 9 subiti, +8)

6 Aluntina – 14 punti (8 gare, 4 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte, 14 gol fatti, 11 subiti, +3)

7 Pro Mende Calcio – 12 punti (8 gare, 4 vittorie, 0 pareggi, 4 sconfitte, 12 gol fatti, 14 subiti, -2)

8 Pro Falcone – 11 punti (8 gare, 3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 17 gol fatti, 14 subiti, +3)

9 Nuova Rinascita – 11 punti (8 gare, 3 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 12 gol fatti, 9 subiti, +3)

10 Torregrotta 1973 – 8 punti (8 gare, 2 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 13 gol fatti, 11 subiti, +2)

11 Comprensorio del Tindari – 8 punti (8 gare, 2 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte, 8 gol fatti, 10 subiti, -2)

12 Monforte San Giorgio – 7 punti (8 gare, 2 vittorie, 1 pareggio, 5 sconfitte, 9 gol fatti, 19 subiti, -10)

13 Gangi – 6 punti (8 gare, 2 vittorie, 0 pareggi, 6 sconfitte, 9 gol fatti, 16 subiti, -7)

14 Città di Mistretta – 6 punti (8 gare, 2 vittorie, 0 pareggi, 6 sconfitte, 7 gol fatti, 16 subiti, -9)

15 Santangiolese Calcio – 4 punti (8 gare, 0 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte, 9 gol fatti, 14 subiti, -5)

16 Città di Galati – 4 punti (8 gare, 1 vittoria, 1 pareggio, 6 sconfitte, 10 gol fatti, 24 subiti, -14)



