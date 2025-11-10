Nella serie D Maschile di Volley Ribera e Vigata al comando. La Kepha di Cefalù sconfitta in casa



Seconda giornata segnata da successi netti e conferme d’alta quota. Delusione per Cefalù, battuta in casa da un Vigata impeccabile.

Un girone che si va delineando. Dopo la seconda giornata del campionato di Serie D maschile – Girone A, il quadro comincia a offrire contorni nitidi: quattro squadre a punteggio pieno (Ribera Teams Volley, Vigata Volley, Don Orione & Capacense e S.P. Hobby Volley A.S.D.) guidano la classifica con pieno merito, mostrando solidità e un assetto tecnico già maturo. Alle loro spalle, il resto del gruppo prova a trovare continuità, ma non mancano le sorprese e i campanelli d’allarme, soprattutto in casa Kepha 2.0 Cefalù.

Le gare della settimana

GRUPPO CORRADINO VOLLEY PRIMULA – SI VOLLEY ENTELLO 3-0 (25-9, 25-11, 25-12)

Un match senza storia, dominato dal Corradino Volley Primula, che ha ritrovato smalto e ritmo dopo l’esordio difficile. Gli ospiti di Entello, invece, non sono mai riusciti a entrare davvero in partita: troppi errori al servizio e una ricezione incerta hanno spianato la strada a una vittoria schiacciante dei padroni di casa.

ERICINA VOLLEY – RIBERA TEAMS VOLLEY 0-3 (14-25, 24-26, 11-25)

Ribera conferma la propria caratura tecnica con un successo autoritario anche sul campo dell’Ericina. Dopo un secondo set più combattuto, la formazione agrigentina ha imposto il proprio gioco fatto di precisione in battuta e muro granitico. Ribera guida ora la classifica, a punteggio pieno e senza set concessi: un avvio perfetto.

PROGETTO IISS “J. DEL DUCA” – KEPHA 2.0 – VIGATA VOLLEY 0-3 (22-25, 20-25, 25-27)

Amaro pomeriggio per la Kepha Cefalù, che cede in tre set ma al termine di una prova comunque generosa. Gli uomini di coach Enzo Brusca e Mary Catalano (Nella foto) hanno tenuto testa a un Vigata compatto e ordinato, sfiorando più volte la conquista del parziale. Decisivo il finale del terzo set, chiuso 25-27 per gli ospiti dopo una lunga serie di scambi ad alta tensione. La Kepha resta ultima, ancora ferma a zero punti, ma con la consapevolezza di avere il potenziale per invertire la rotta.

APD CLUB LEONI – DON ORIONE & CAPACENSE 1-3 (21-25, 25-23, 24-26, 21-25)

Grande spettacolo e intensità nel match tra Leoni e Don Orione. Gli ospiti, trascinati da un ottimo comparto difensivo e da un attacco efficace nei momenti chiave, riescono a imporsi dopo quattro set tiratissimi. Don Orione resta così nel quartetto di testa, con sei punti e un solo set perso in due giornate.

S.P. HOBBY VOLLEY A.S.D. – LUPI PALLAVOLO PARTINICO 3-1 (25-23, 25-23, 22-25, 25-19)

Gli “Hobby” confermano il loro eccellente stato di forma, piegando i Lupi Partinico in una sfida combattuta e spettacolare. L’equilibrio dei primi due parziali si è spezzato nel quarto, dove la squadra di casa ha mostrato maggior lucidità nei finali di scambio. Tre punti meritati e secondo successo consecutivo.

La classifica

1 Ribera Teams Volley – punti 6 (2 gare giocate, 2 vinte, 0 perse, set vinti 6 – set persi 0, quoziente punti 1,40)

2 Vigata Volley – punti 6 (2 gare giocate, 2 vinte, 0 perse, set vinti 6 – set persi 0, quoziente punti 1,23)

3 Don Orione & Capacense – punti 6 (2 gare giocate, 2 vinte, 0 perse, set vinti 6 – set persi 1, quoziente punti 1,13)

4 S.P. Hobby Volley A.S.D. – punti 6 (2 gare giocate, 2 vinte, 0 perse, set vinti 6 – set persi 2, quoziente punti 1,11)

5 Lupi Pallavolo Partinico – punti 3 (2 gare giocate, 1 vinta, 1 persa, set vinti 4 – set persi 3, quoziente punti 1,07)

6 Gruppo Corradino Volley Primula – punti 3 (2 gare giocate, 1 vinta, 1 persa, set vinti 3 – set persi 3, quoziente punti 1,25)

7 APD Club Leoni – punti 0 (2 gare giocate, 0 vinte, 2 perse, set vinti 1 – set persi 6, quoziente punti 0,85)

8 SI Volley Entello – punti 0 (2 gare giocate, 0 vinte, 2 perse, set vinti 1 – set persi 6, quoziente punti 0,68)

9 Progetto IISS “J. del Duca” – Kepha 2.0 – punti 0 (2 gare giocate, 0 vinte, 2 perse, set vinti 0 – set persi 6, quoziente punti 0,86)

10 Ericina Volley – punti 0 (2 gare giocate, 0 vinte, 2 perse, set vinti 0 – set persi 6, quoziente punti 0,70)

Il torneo vive una fase di assestamento ma già emergono gerarchie chiare: Ribera e Vigata mostrano una pallavolo organizzata e di alto livello, mentre Don Orione e Hobby Volley dimostrano solidità e continuità.

Sul fronte opposto, la Kepha 2.0 di Cefalù paga forse l’inesperienza del gruppo nella serie D, ma la prestazione contro Vigata lascia intravedere segnali di crescita. La prossima giornata sarà già un piccolo crocevia: occorre sbloccarsi, per non perdere contatto con la zona salvezza.