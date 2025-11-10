Cefalù si sveglia sotto la pioggia: giornata instabile ma con possibili schiarite pomeridiane

Cefalù, 10 novembre 2025 – La giornata si apre con il rumore della pioggia che bagna la città e con un cielo denso di nuvole spinte da venti provenienti da Ovest-Nord-Ovest. Dalle prime ore del mattino il radar meteorologico segnala precipitazioni moderate, con accumuli intorno ai 12 millimetri nelle ultime 24 ore e visibilità ridotta a tratti, specialmente nelle aree costiere e lungo la SS113.

Secondo gli ultimi dati aggiornati alle ore 6:00, la temperatura si attesta intorno ai 16°C, con un’umidità relativa dell’81%. Il vento soffia moderato da Sud-Sud-Ovest a circa 13 km/h, contribuendo a mantenere il mare mosso e a generare leggere ondulazioni lungo il litorale. La temperatura dell’acqua, tuttavia, resta sorprendentemente mite per il periodo: 20,4°C in superficie, segno di un autunno ancora tiepido.

Le previsioni indicano che la pioggia continuerà fino a metà mattina, con fenomeni alternati a schiarite tra le ore 13 e le 17, quando la nuvolosità tenderà a diradarsi, lasciando intravedere tratti di cielo sereno e un calo dell’umidità. La temperatura massima prevista è di 19°C alle ore 15, mentre la minima di 16°C è stata registrata nelle prime ore della notte.

La quota neve si manterrà intorno ai 2.100 metri, mentre lo zero termico risalirà a 2.700 metri nelle ore centrali della giornata. Nonostante le piogge, la qualità dell’aria resta molto buona, con valori di NO₂ a 1.5 μg/m³ e PM10 a 6.9 μg/m³, tra i più bassi della provincia.

Il tramonto è previsto alle 16:55, e con esso si annuncia una serata più tranquilla, con venti deboli da Ovest e cielo parzialmente nuvoloso. La luna, gibbosa calante, farà la sua comparsa dopo le 21:45, illuminando un mare ancora increspato ma in graduale miglioramento.

Una giornata dunque dal doppio volto per Cefalù: bagnata e instabile nelle prime ore, più mite e serena nel pomeriggio, preludio a un ritorno del sole nei prossimi giorni.