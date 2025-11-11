Meteo Cefalù, per oggi martedì cielo variabile e temperature miti

di

Cefalù si sveglia oggi sotto un cielo caratterizzato da nuvolosità sparsa, con un clima tipicamente autunnale ma ancora piacevolmente mite. Le temperature oscillano tra una minima di 15°C nelle prime ore della mattina e una massima di 19°C nel pomeriggio, registrata intorno alle ore 15.

Durante la giornata i venti soffieranno da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità moderata, attorno ai 14 km/h, per poi ruotare nel pomeriggio a Nord-Ovest e attenuarsi fino a diventare deboli o quasi assenti in serata. Il mare è mosso nelle prime ore, ma tenderà a diventare poco mosso già da mercoledì e quasi calmo da giovedì, con una temperatura superficiale dell’acqua di 20,1°C, segno di un Mediterraneo ancora tiepido.

Alle ore 13 è previsto un leggero passaggio piovoso con 1,3 mm di precipitazioni, seguito da un rapido miglioramento. L’intensità solare massima si avrà verso mezzogiorno, con un valore UV di 1.7, equivalente a 426 W/mq, mentre la visibilità resterà sempre buona, superiore ai 10 km.

La qualità dell’aria si mantiene su livelli ottimali: l’indice AQI è 8 (Buona), con valori contenuti di NO₂ (2) e PM10 (9). Il meteorologo Mattia Gussoni conferma quindi una giornata serena dal punto di vista ambientale e climatico, ideale per chi desidera passeggiare sul lungomare o visitare il centro storico.

☀️ Sole: sorge alle 6:38 e tramonta alle 16:54
🌙 Luna: leva alle 22:56 e cala alle 12:42 (fase: gibbosa calante)

Per chi ama osservare i dati tecnici, la quota neve si mantiene attorno ai 3150 metri, con umidità media tra il 70 e l’80%. Le precipitazioni totali giornaliere ammontano a 1,3 mm, mentre la produzione solare stimata per un impianto domestico da 3 kW è di circa 6,4 kWh, grazie a un’irradiazione complessiva di 2655 Wh/mq.

📅 Le previsioni per i prossimi giorni indicano un graduale miglioramento:

  • Mercoledì 12: 14° / 20°, cielo sereno e mare poco mosso
  • Giovedì 13: 13° / 20°, condizioni stabili e quasi calmo
  • Venerdì 14: 13° / 21°, sole pieno e mare calmo
  • Weekend (15-16 novembre): temperature in rialzo fino a 23°C, ideale per una passeggiata sul molo o un pranzo all’aperto con vista sul mare

📊 Medie climatiche di novembre a Cefalù: 13°C / 19°C – 94 mm di pioggia media mensile.

