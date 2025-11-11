Meteo Cefalù, per oggi martedì cielo variabile e temperature miti

Cefalù si sveglia oggi sotto un cielo caratterizzato da nuvolosità sparsa, con un clima tipicamente autunnale ma ancora piacevolmente mite. Le temperature oscillano tra una minima di 15°C nelle prime ore della mattina e una massima di 19°C nel pomeriggio, registrata intorno alle ore 15.

Durante la giornata i venti soffieranno da Sud-Sud-Ovest al mattino con intensità moderata, attorno ai 14 km/h, per poi ruotare nel pomeriggio a Nord-Ovest e attenuarsi fino a diventare deboli o quasi assenti in serata. Il mare è mosso nelle prime ore, ma tenderà a diventare poco mosso già da mercoledì e quasi calmo da giovedì, con una temperatura superficiale dell’acqua di 20,1°C, segno di un Mediterraneo ancora tiepido.

Alle ore 13 è previsto un leggero passaggio piovoso con 1,3 mm di precipitazioni, seguito da un rapido miglioramento. L’intensità solare massima si avrà verso mezzogiorno, con un valore UV di 1.7, equivalente a 426 W/mq, mentre la visibilità resterà sempre buona, superiore ai 10 km.

La qualità dell’aria si mantiene su livelli ottimali: l’indice AQI è 8 (Buona), con valori contenuti di NO₂ (2) e PM10 (9). Il meteorologo Mattia Gussoni conferma quindi una giornata serena dal punto di vista ambientale e climatico, ideale per chi desidera passeggiare sul lungomare o visitare il centro storico.

☀️ Sole: sorge alle 6:38 e tramonta alle 16:54

🌙 Luna: leva alle 22:56 e cala alle 12:42 (fase: gibbosa calante)

Per chi ama osservare i dati tecnici, la quota neve si mantiene attorno ai 3150 metri, con umidità media tra il 70 e l’80%. Le precipitazioni totali giornaliere ammontano a 1,3 mm, mentre la produzione solare stimata per un impianto domestico da 3 kW è di circa 6,4 kWh, grazie a un’irradiazione complessiva di 2655 Wh/mq.

📅 Le previsioni per i prossimi giorni indicano un graduale miglioramento:

Mercoledì 12: 14° / 20°, cielo sereno e mare poco mosso

14° / 20°, cielo sereno e mare poco mosso Giovedì 13: 13° / 20°, condizioni stabili e quasi calmo

13° / 20°, condizioni stabili e quasi calmo Venerdì 14: 13° / 21°, sole pieno e mare calmo

13° / 21°, sole pieno e mare calmo Weekend (15-16 novembre): temperature in rialzo fino a 23°C, ideale per una passeggiata sul molo o un pranzo all’aperto con vista sul mare

📊 Medie climatiche di novembre a Cefalù: 13°C / 19°C – 94 mm di pioggia media mensile.