Cefalù ascolta la Palestina: al cinema Di Francesca un viaggio dentro le voci del conflitto

Giovedì 13 novembre, alle ore 17, il Cinema Di Francesca di Cefalù si trasformerà in un luogo di ascolto e di incontro, dove il linguaggio del cinema diventa strumento di dialogo e consapevolezza. L’appuntamento, promosso dal Collettivo per la Pace di Cefalù, si intitola “Palestina – Le voci di dentro” e nasce dal desiderio di restituire spazio e parola a chi vive il conflitto più lungo e complesso del nostro tempo, troppo spesso raccontato solo attraverso il linguaggio della politica e della cronaca.

Al centro dell’incontro ci sarà la proiezione del docufilm “No Other Land”, vincitore del Premio Oscar e del Gotham Award come miglior documentario dell’anno. Girato tra il 2019 e il 2023, il film è firmato da un collettivo israelo-palestinese composto da Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdam Ballal e Rachel Szor. Quattro registi che hanno scelto di raccontare insieme, da prospettive diverse, la realtà della Cisgiordania e la resistenza della comunità di Masafer Yatta, nel sud di Hebron, una delle aree più fragili e simboliche della Palestina contemporanea.

Un film che attraversa muri e confini

No Other Land nasce da un atto di coraggio. È la storia di chi decide di restare su una terra che gli viene sottratta giorno dopo giorno, di chi sceglie la non violenza come forma estrema di resistenza, e di chi crede che la convivenza sia ancora possibile. Le immagini, girate nell’arco di quattro anni, mostrano il volto più umano di un popolo abituato a sopravvivere tra demolizioni, posti di blocco e ingiustizie.

Attraverso la lente del collettivo israelo-palestinese, il film diventa una testimonianza di fraternità, una dichiarazione silenziosa che un’altra terra – condivisa, libera, giusta – è possibile. La fotografia è asciutta, senza retorica. Le scene quotidiane – bambini che studiano tra le tende, famiglie che ricostruiscono case distrutte, volti che sorridono nonostante tutto – raccontano la forza della dignità e della speranza.

Nel corso dei mesi, No Other Land ha emozionato platee in tutto il mondo, ricevendo premi e riconoscimenti non solo per il suo valore artistico, ma per la sua capacità di unire sguardi opposti, di costruire un ponte di umanità tra Israele e Palestina.

Una voce da Gaza: la testimonianza di Aref Al-Tawil

Dopo la proiezione del film, la serata entrerà nel suo momento più intenso: il collegamento in diretta con Aref Al-Tawil, giovane palestinese che interverrà da Gaza.

Sarà un dialogo condotto da Alessio La Martina che guiderà il pubblico dentro la realtà quotidiana di una popolazione che vive la guerra come presenza costante, e non come notizia.

Aref racconterà la vita “dall’interno”, quella che non appare nei notiziari: i giorni senza elettricità, le scuole chiuse, la paura che diventa abitudine, ma anche i sogni che resistono, le piccole gioie, i gesti di solidarietà. Il suo racconto offrirà al pubblico di Cefalù una prospettiva autentica e cruda, capace di rendere vicino ciò che sembra lontano, e di trasformare la compassione in conoscenza.

È questo il cuore del progetto “Le voci di dentro”: dare spazio alle persone, non solo ai numeri o alle ideologie.

La voce di Aref, fragile e potente allo stesso tempo, rappresenta la generazione che vive la Palestina di oggi con la consapevolezza di chi è cresciuto tra le macerie, ma non ha smesso di credere nel valore della vita e della cultura.

Dibattito e confronto

A conclusione della serata, seguirà un dibattito aperto moderato da Marzia Cristina. Sarà l’occasione per un confronto sincero e rispettoso tra esperienze, idee e sensibilità diverse.

Un momento per riflettere insieme, al di là delle appartenenze, su cosa significhi oggi “fare pace” in un mondo diviso da muri visibili e invisibili.

Il dialogo tra i partecipanti e il pubblico sarà il punto di arrivo di un percorso che parte da lontano: dal desiderio di capire, di uscire dall’indifferenza, di restare umani anche davanti all’orrore.

Cefalù come specchio del Mediterraneo

In una stagione segnata da guerre, disinformazione e paura, Cefalù sceglie l’ascolto.

Sceglie di aprire una finestra sulla Palestina, di dare spazio alla verità delle persone e non solo alle versioni ufficiali.

La città normanna, affacciata sul mare che unisce popoli e destini, si conferma così come un piccolo faro culturale nel panorama siciliano: una città che guarda lontano, ma resta fedele alle sue radici di dialogo, accoglienza e umanità.

📍 Informazioni utili

📅 Data: Giovedì 13 novembre 2025

🕔 Orario: 17:00

📍 Luogo: Cinema Di Francesca, Cefalù

🎞️ Evento: Palestina – Le voci di dentro

🎬 Proiezione: No Other Land – Collettivo israelo-palestinese

🎙️ Intervento: Aref Al-Tawil, in collegamento da Gaza

🎤 Modera: Marzia Cristina

🎟️ Ingresso libero fino ad esaurimento posti